搶高利 國銀續推美元優存

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各銀行美元優存專案概況

美國聯準會（Fed）去年以來啟動暴力升息，使美元指數一路維持強勢，至今未見明顯反轉，由於11月Fed再升息機率極高，美元指數續往106靠攏，在利差優勢下，美元定存持續受市場青睞。國銀分析，美元仍具利率收益優勢，投資人在此時間點，可適時掌握美元的高利期。

由於美元為國際市場主流貨幣，美元計價投資商品仍是大宗，且新台幣兌美元的匯率變動多僅在區間內，因此，各大銀行近期都表態，短期內仍會以美元優利方案為主。

觀察國銀目前美元優存專案，整體平均約維持在4.5％上下，以3個月期最優利率來看，王道銀行年利率達5％、台新銀行4.7％、台北富邦銀行4.58％、彰化銀行4.58％、華南銀行4.35％、中國信託銀行5％。外銀方面，匯豐銀行祭出最高年息6.6％、渣打銀行及星展銀行也都在5.5％之上。

不過，各銀行均設有資金來源限制、起存門檻等，民眾應先詳閱適用條件；部分銀行提供年息達5％以上，但資格條件的限制及門檻也較為嚴格。

對於民眾投資美元，台新銀建議，相較於主要新興國家已開始啟動降息，美國仍有一次升息可能性，在利差走升下，截至年底前預期美元走勢仍有支撐，但建議仍應回歸客戶資產配置檢視，若未持有美元可適時換匯增持，掌握相對強勢貨幣；美元占整體資產已達一定比例之客戶，則可保持觀望，或視需求及自身投資風險承受度，將既有美元轉換為股、債資產。

中信銀則預期，下半年美元指數將呈持穩偏強格局，美元強勢來自於全球景氣放緩帶動避險需求回升，短線可觀察大陸企業信貸風險的外溢效應是否衝擊全球金融市場的投資信心，以及美國主權債信評調整後伴隨企業信評相對評價的重新檢視。

中信銀並強調，市場預期各國緊縮政策逐漸步入尾聲，高利率低成長的環境及中美企業信用風險，都會推動美元的避險需求，美元格局偏強。在美元偏強的環境下，高利美元將有效提供穩定收益，降低整體投資部位之波動度，並且同時保有全球景氣下行風險增溫時的避險功能。

王道銀也認為，年底前美國仍有升息機會，建議投資人可適時掌握美元的高利期。