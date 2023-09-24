布局美元優存 留意兩大關鍵

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美國聯準會（Fed）9月如市場預期政策利率不變，但暗示年底前仍需進一步升息，且明年降息幅度縮減，Fed對於美國經濟保持樂觀，保留升息彈性，市場解讀Fed「鷹」聲嘹亮，預期第四季美元續獲支撐，不少民眾想把握機會搶進美元優存。國銀提醒，民眾應留意兩大關鍵，一是匯兌風險、二是詳閱承作條件，以免「賺了利差、賠了匯差」。

對於美元走勢看法，外銀人士認為，主要是Fed態度相對6月更鷹派，且Fed相較其他主要央行而言更加鷹派。星展集團認為，至年底前，美元不排除可能延續上漲趨勢；主要是因美國經濟表現優於其他主要國家，也是支撐未來美元表現的重要因素，第四季底美元指數預估將漲至107價位。

許多民眾著眼於美元優利吸睛，加上美元多頭續航力十足，想趁此時點加碼美元定存。台新銀行建議，民眾考量自身美元的資產比重，若已持有美元部位達一定比例的客戶，可用既有部位承作定存，且選擇長天期的定存，才能在Fed升息末端鎖住高利，且還是有利差可賺。

但台新銀提醒，民眾欲搶美元定存，應留意兩大關鍵，其一是注意匯率風險，務必要考量自身是否可承受匯率波動風險。其二是注意承作條件及注意事項，目前多數銀行都有推出美元存款專案，民眾在比較時，應特別留意承作條件及注意事項。

王道銀建議，Fed將於明年間啟動利率降息，惟降息幅度與時間點尚存變數，提醒投資人於評估美元定存投資時，可留意升降息走勢及美元匯價波動，避免賺了利差卻賠上匯差。