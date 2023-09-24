商務宴會回溫 飯店餐飲營運轉強

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觀光餐飲股營運概況

中秋、雙十國慶連假將至，加上企業復辦尾牙與商務宴會升溫，迎接第四季傳統旺季到來的連鎖餐飲集團與觀光飯店，營運動能再度轉強，上半年獲利亮眼與今年前8月累計營收創高，且持續創新品牌並拓點展店的漢來美食、瓦城與王品，以及旗下有多品牌、多據點經營尾牙與各式宴會業務的晶華、雲品與寒舍等飯店集團，營收仰攻的號角再度響起。

漢來美食8月營收3.99億元，月增2.16％、年增15.14％；累計今年前8月營收亦創歷史同期新高。年底前最大營運亮點是在第四季開業的台北漢來大飯店，一口氣將有漢來美食旗下7家餐廳進駐營運，同時集團第3個大型國際宴會廳未演先轟動，到年底前已接訂逾2,000桌宴會桌席。

受惠疫後餐飲業大復甦加上展店效益，王品2023年第二季業績創史上最旺淡季紀錄，單季EPS達4.84元，創單季歷史次高，並推升上半年大賺近一個股本，EPS達9.85元，賺贏過去九年全年獲利。

瓦城上半年營收達28.43億元、年增37.93％，稅後純益2.75億元、每股盈餘8.91元，創9年來同期新高。

通膨與缺工衝擊企業獲利，加上企業採多元方案犒賞員工蔚為趨勢，疫後大型尾牙外燴市場規模萎縮，惟有能力復辦的企業，桌數、桌價都較往年大幅成長。