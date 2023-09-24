新機效應 供應鏈下半年旺季有撐

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低迷已久的智慧型手機市場近期再度迎來市場關愛眼神，主因被美國制裁已久的中國手機大廠華為，於8月29日無預警推出旗艦型智慧型手機Mate 60 Pro，以及蘋果9月13日推出的iPhone 15新機並未如市場預期調漲價格（主要指美國市場）。華為重返手機市場所引起的品牌市占率消長，以及美中雙方科技戰升級的蝴蝶效應，更是市場關注的焦點。

華為重返手機市場對既有手機供應鏈的影響應對美國Qualcomm的衝擊為大，而對台灣相關供應鏈的影響將非常有限；同時對蘋果手機的市占衝擊應是可控，主因美國政府未來若進一步實施更嚴格的出口禁令，恐使華為2024年的手機出貨量存在不確定性。

華為於8月29日推出搭載其子公司海思半導體麒麟9000S SoC（採中芯7nm(N+2)製程）的旗艦智慧型手機Mate 60/60 pro。Mate 60與其Pro機種共享大部分規格，差別在於：1.前者螢幕為6.69吋，而後者則為6.82吋；2.前者採單孔前置鏡頭，而後者則為三孔；及3.前者之潛望式鏡頭為12MP並支援5倍變焦，後者則為48MP並支援3.5倍變焦。此外，相關供應鏈中，逾40家業者均源自中國本土，國產化比例超過85％，顯示華為自主化產製旗艦智慧型手機已達階段性目的。

儘管市場對於華為智慧型手機後續銷量有所期待，但仍需觀察未來3～6個月，美國是否進一步提高出口管制，包括對於半導體設備零組件、耗材、售後服務等，且考量到中芯N+2製程之良率及產能，美國若採取更嚴格之出口限制，將使華為2024年智慧型手機銷量出現不確定性。除此，韓國SK Hynix先前表示，其將完全遵守美國對華為之出口限制，然Mate 60 Pro卻採用SK Hynix供應之LPDDR5及NAND Flash，此零件應為2020年華為禁令之前囤貨所致，因此未來華為仍有零組件缺料的風險。

綜合而言，華為智慧型手機銷量在零組件受限、美國或將採取更進一步出口禁令下，2024年華為手機的出貨量將存在變數。目前預估華為智慧型手機2023年與2024年出貨量將分別為2,500萬～3,000萬與5,000萬～6,000萬支，惟市場最樂觀預估其2024年出貨量可達1億支。

2020年下半年華為禁令頒布之後，華為智慧型手機大致採用Qualcomm之晶片組，且多由台灣晶圓代工大廠製造，Mate 60/60 pro改採中芯7nm(N+2)製程之麒麟9000S之晶片組將對Qualcomm的市占率造成負面衝擊，惟對台灣晶圓代工大廠2023年與2024年營收僅衝擊1.5％及2％~3％。

另外，麒麟9000S晶片組功耗約與Qualcomm Snapdragon 888晶片組相當，考量Mate 60/60 pro定價分別自5,499人民幣與6,499人民幣起跳，以及其性能與功耗，旗艦機種（尤其原先為Apple（美）用戶）之消費者仍將傾向選擇iPhone系列，故對Apple整體銷量影響有限。台灣手機晶片大廠因對華為供貨均以中低階的5G 晶片組為主，故對其營收影響亦相當有限。

蘋果iPhone 15系列硬體規格雖與市場先前預期大致相同，惟卻未如預期般漲價，市場原先預期將至少漲價100美元。產品售價不變下，將對消費者更具吸引力，並有望提升iPhone需求。在華為無預期推出Mate 60 pro後，市場紛紛開始下修iPhone今年iPhone 15備貨量約500萬～1,000萬支並達7,800萬支以下。

考量到iPhone售價未變有望增強買氣下，應可達8,000萬～8,500萬支，且大致持平於去年水準。由於全球智慧型手機市場已觸底回升，且蘋果與華為的初期新機效應，建議可多加關注擁有規格升級的光學鏡頭、連接器、CCL與PCB等次族群。