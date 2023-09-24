鷹襲標普那指 周線吞三黑

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標普500指數近半年走勢

美國聯準會（Fed）官員再釋鷹訊，強化年底前可能再度升息預期，美股22日反彈失利，導致三大指數連四日皆墨，周線也全面收黑。其中標普500與那斯達克指數，更創3月矽谷銀行倒閉以來表現最慘一周。

美股主要指數22日開盤集體開高，不過在聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表態為對抗通膨，升息可能不只一次，加上波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins） 也聲稱不排除再度升息，導致美股反攻無力，指數再度翻黑。

另外聯邦政府關門危機遽升，也對美股帶來打擊。

終場道瓊挫低106.58點，跌幅0.31％，以33,963.84點報收，標普500也跌0.23％至4,320.06點、那指收低0.09％，收在13,211.81點。不過費城半導體指數逆勢走高，終場上漲0.79％到3,365.29點，台積電ADR也收漲0.33％。

累計一周，標普與那指各跌2.93％與3.62％，兩者不僅是連三周周線收黑，同時也創下3月10日最大單周跌幅。至於以藍籌股為主的道瓊指數周跌1.89％，為第二周下跌。

至於過去一周重創美股的美債殖利率則出現回落。10年期美債殖利率22日亞洲盤雖一度衝破4.5％、刷新16年高位，但美股交易時間出現走跌，尾盤跌至4.43％，2年期美債殖利率尾盤也同步走低5.11％。

基於Fed將維持高利率更長時間，恐讓美國經濟衰退風險攀升，投資人正以今年來最快速度拋售股票。根據EPFR的最新統計顯示，截至9月20日為止的一周，全球股票基金大幅失血169億美元，流出金額創下去年12月以來最高紀錄。不過全球債券基金則連續26周吸金，最新一周吸引25億美元流入。此外投資者還各從黃金與現金類基金撤離3億與43億美元。

美銀分析師哈奈特（Michael Hartnett）警告，Fed持續升息恐令明年美國經濟硬著陸，並引發金融市場動盪。他表示，當前像是債券殖利率曲線變陡、失業率上升與逾期還款者增加等，都是美經濟出現惡化的跡象。