消費電子本土化 印度推進口替代

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印度政府將於11月1日起，針對筆電、平板等相關產品，實施進口替代政策，以「胡蘿蔔加大棒」方式，要求相關產品進口必須先申請許可，而在印度當地設廠製造者，則可以獲得成品出廠價5％的現金返還。

印度政府對筆電、平板、相關產品實施進口替代政策的底氣，來自於2014年推動「Make in India」印度製造政策，要求手機產品在印度當地生產。政策實施短短8年內，就讓印度成為世界上第二大手機生產國，僅次於中國大陸，手機累計出貨量達20億台。

不僅蘋果、三星的供應鏈，紛紛前進設廠，中國大陸品牌商，如小米、OPPO、Vivo等，也陸續進軍印度。印度原本每年要從中國大陸進口1.8億台手機，現在則降低到不到400萬台。但印度市場仍以中低階手機為主，而且製造良率不佳問題引起詬病。為培養本土筆電、平板、伺服器相關產業鏈，印度總理莫迪在今年5月推21億美元財政激勵計劃，只要在當地生產的企業，就可獲得產品出廠價5％現金返還。

同時，印度也將在11月起實施進口限制措施，筆電、平板、個人電腦、伺服器等產品，進口商必須先申請許可，經過審核後才能進口。包括戴爾、惠普、富士康等32家電腦產品生產商，已經向印度政府申請在當地設廠製造。

和碩也早已配合蘋果要求，到印度設廠生產iPhone等產品。和碩董事長童子賢認為，過去在中國大陸要花3年克服的問題，在印度可能要花5年，和碩已在印度努力3年了，愈來愈接近克服困難的轉折點。童子賢指出，要把在中國大陸和台灣的產能，外移3成到印度，就要為這3成建立供應鏈、設備維修、工程支援，這是初期最困難的，等到把生態系統帶動起來，成功跨越轉折點，後面就可以跟滾雪球一樣。