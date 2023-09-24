美汽車工會擴大罷工 單周經損16億美元

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美國汽車工人工會（UAW）22日擴大對底特律汽車巨頭的罷工規模，參與罷工勞工現已超過1.8萬人。專家估計，持續逾一周的罷工產生16億美元經濟損失。另一方面，美國總統拜登26日將親赴底特律，聲援汽車工人。拜登透過社群平台X（前身為推特）表示，他將在26日前往密西根州，與工會勞工站在同一陣線。

UAW基於勞資協商沒有進展，22日升級罷工規模，通用與Stellantis在20個州的38個零件配送中心勞工，加入罷工行列。擴大罷工並未針對福特，是因為該公司在過去一周的協商同意工會的部分要求。

UAW主席費恩（Shawn Fain）表示，「工會與福特的協商有些實質進展，但仍有重大議題有待解決。福特拿出達成協議的誠意，但通用與Stellantis就完全不同了。」工會表示，除了1.27萬名汽車廠勞工自15日參與針對底特律三大車廠的首波罷工外，5,600名勞工加入新一波罷工。

通用表示，公司提出涵蓋薪資和就業安全的五項歷史性提議，稱UAW升級罷工規模沒有必要。Stellantis稱提出非常有競爭力的方案，將在4年7個月的時間支付全職勞工8萬至9.6萬美元，同時承諾「勞動力穩定」。

追蹤汽車產業的諮詢機構Anderson經濟集團估計，工會罷工的經濟損失估計達16億美元，包括汽車廠損失逾5億美元，和超過1億美元的薪資損失。

德意志銀行估計，工會發動罷工以來，三大車廠流失的產量超過1.6萬輛。罷工讓汽車廠和部分零件供應商合計裁員6,000人，通用關閉堪薩斯州一座工廠。