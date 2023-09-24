依賴陸礦產 美盼強化合作

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近年中美對關鍵礦產政策概要

儘管美國近年動作頻頻，尋求降低對中國關鍵礦產的依賴，但曾主導美國與盟友建立「礦產安全夥伴關係」的國務院次卿費南德茲（Jose Fernandez）22日指出，中國依然是美國的「重要合作夥伴」，不可能將中國排除在關鍵的礦產供應鏈之外。

外媒報導，主管經濟成長、能源與環境政策的費南德茲22日於紐約出席記者會時表示，中國在原物料加工等領域發揮至關重要的作用，目前美國從中企購買許多礦產品，非常樂意與中國在這方面展開合作。

費南德茲指出，儘管華盛頓正尋求實現產品原物料來源多元化，但美國不可能將中國排除在關鍵的礦產供應鏈之外，中國依然是美國的重要合作夥伴，尤其以中國加工的礦產品，是電動車用電池的關鍵一環，而推廣電動汽車是拜登政府應對氣候變遷的核心原則之一。

近年在電動車和半導體等科技產業蓬勃發展之際，關鍵礦產成為美中科技戰下的熱點議題，美國近兩年積極拉攏盟友，祭出多項政策和倡議，以降低對中國供應鏈的依賴。但外媒引述研究指出，美國減少來自中國的直接進口，轉而使產業鏈透過第三國再分配，而中美的「間接供應鏈」聯繫依然完好，甚至有所加強。

另一方面，中國此前宣布自8月起，限制鎵和鍺兩種稀有金屬實施出口管制，隨即引發美國商務部反彈。美國地質調查局（USGS）統計，在美國淨進口依賴度超過50％的47種材料中，中國是其中25種材料的唯一或主要進口來源之一，其中就包括鎵。

對於環境議題，費南德茲表示，「沒有中國，我們無法解決氣候危機」，強調美國將在合作的同時保護美企利益，同時在認為「應該指責之處」指責中國。

與此同時，中美貿易戰爭端未解。美國貿易代表戴琪22日出席大西洋理事會舉行的論壇表示，正對中國的301關稅進行跨部門審核，目前收到約1,500個有關301關稅的公眾評論，希望能於2023年底前完成評估。

戴琪又指出，已透過所有管道表明希望與中國高層官員會面，美中關係既複雜又重要，需慎重考慮如何平衡兩國的經貿關係。