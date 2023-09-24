亞運開幕 習近平倡以體育促進和平

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杭州亞運會於23日晚間8時開幕，中國國家主席習近平、其夫人彭麗媛和多國元首、代表共同出席典禮。習近平稍早與韓國總理韓德洙會晤，有望為重啟中日韓峰會鋪路，他並在迎賓宴會上表示，要抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨。

央視報導，第19屆亞洲運動會於西子湖畔的杭州奧林匹克體育中心登場，於9月23日至10月8日舉行，這是繼1990年北京亞運會、2010年廣州亞運會後，中國第三度舉辦亞洲最高規格的綜合性體育賽事。習近平於23日晚間在典禮上宣布，亞運會正式開幕。

在開幕之前，習近平和夫人彭麗媛23日中午在浙江省杭州市西子賓館舉行宴會，歡迎赴中出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式的國際貴賓。習近平表示，要以體育促進和平，堅持與鄰為善和互利共贏，抵制冷戰思維和陣營對抗，將亞洲打造成世界和平的穩定錨。

新華社引述習近平指出，亞運承載著亞洲人民對和平、團結、包容的美好嚮往。要以體育促進團結，把握歷史機遇，合作應對挑戰，實踐「永遠向前」的亞奧理事會格言，把共同發展、開放融通的亞洲之路越走越寬。

亞運開幕前，習近平自22日至23日先後與敘利亞總統阿塞德、科威特王儲麥沙，以及韓國總理韓德洙會談。其中又以中日韓峰會有望重啟之際，中韓對話最受關注。

習近平向韓德洙表示，中國和韓國是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，願推動中韓戰略夥伴關係與時俱進、不斷發展。中韓經濟聯繫密切，產業鏈供應鏈深度融合，兩國可深化互利合作，持續相互成就。中韓都主張維護多邊主義和全球自由貿易體系，可以加強溝通協調。

韓德洙則表示，當前國際社會面臨諸多挑戰，韓中維持高層交往，有助於推動兩國關係發展，合作因應挑戰。希望雙方加強經貿合作、人員互動和文化交流。