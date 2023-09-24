i15熱銷 郭明錤：蘋果Q4利潤將超預期

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蘋果iPhone 15新機22日開賣，銷售情況優於市場稍早預期，對此，天風國際蘋鏈分析師郭明錤認為，從iPhone初期銷售結果調查分析，蘋果公司第四季iPhone收入與利潤，有望超出預期。

郭明錤23日發文指出，按供應鏈最大瓶頸的長焦相機模組訂單來推算，iPhone 15 Pro Max今年訂單已上調到3,500萬支，可望成為第四季iPhone業務增長的最大推手。14 Pro Max去年訂單為2,800萬支出貨。

不過，郭明錤指出，iPhone 15與15 Pro銷售均低於預期，若蘋果公司不減價銷售，最終有可能會砍單。他維持iPhone 15下半年出貨量為8,000萬支的預測，相較去年iPhone 14因鴻海鄭州工廠停工事件，出貨量為7,600萬部，仍有5.3％增長。

在新機市況方面，陸媒報導，22日開賣後，各地蘋果零售店外大排長龍，還出現不少黃牛加價回購iPhone新手機，其中iPhone 15 Pro Max最受青睞，溢價金額為人民幣（下同）500元至1,000元。不過去年iPhone 14系列手機發售時，黃牛回購iPhone14 Pro Max高配置版本溢價曾多達1,800元。

機構分析稱，iPhone 15系列手機備貨相對正常，建議關注蘋果產業鏈主要公司。根據陸媒芯智訊報導，蘋果iPhone 15 Pro Max搭載的潛望式相機內置的四重反射棱鏡設計，很可能以浙江藍特光學為主要供應商，浙江水晶光電可能是第二家供應商。

在相機鏡頭模組方面，高偉電子可能是前置鏡頭模組的供應商，舜宇光學則是相機鏡頭鏡片的供應商。玻璃保護背板方面，藍思科技和伯恩光學仍是唯二的供應商。聲學元件方面，歌爾聲學仍占據大部分供應量。電池方面，廣東德賽電池和欣旺達電子打進iPhone 15電池封裝供應鏈。