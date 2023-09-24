歐盟：經濟去風險 無意與中脫鉤

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在中歐關係緊張之際，有望緩解雙邊關係的中歐經貿對話將於25日在北京舉行，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）23日先抵上海訪問，他接受外媒採訪時表示，歐盟經濟戰略聚焦「去風險」，無意與中國脫鉤，「但需要在自身開放受到濫用下保護自己」，意味著歐盟在一些關鍵產品將減低對中國依賴。

路透報導，東布羅夫斯基斯此行主要目的是參加25日登場的中歐經貿對話，他在北京期間將會見中國高層官員，討論焦點將是歐盟對中國電動車反補貼調查問題。

歐盟委員會主席馮德萊恩在9月13日宣布，對中國電動汽車啟動反補貼調查。中國商務部回應稱，歐盟擬採取的調查措施是以「公平競爭」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。

報導指出，東布羅夫斯基斯訪中期間，會敦促中方減少對歐洲企業的限制，並針對電動車反補貼調查展開對話。

另外，東布羅夫斯基斯23日受邀在上海外灘金融峰會演講時出，歐盟的一大創始原則就是確保內部各成員國之間的市場開放，而在全球貿易方面，歐盟也同樣致力於自由和公平。但他話鋒一轉表示：「在市場開放性被濫用的情形下，歐盟也需要保護自己。」

東布羅夫斯基斯指出，歐盟去年與中國的雙邊貿易創歷史新高，但雙方貿易非常不平衡，歐盟對中貿易逆差將近4,000億歐元。他說：「這意味著我們要盡量減少對部分戰略產品的戰略依賴。」不過他也強調，歐中雙方可以作為合作夥伴，共同應對氣候變化、債務危機等全球性挑戰。