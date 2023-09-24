陸記憶體產品價 全線走高

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記憶體晶片經歷漫長寒冬後，終於出現復甦曙光。9月以來，隨著消費性電子產品進入銷售旺季，利多氣氛帶動記憶體晶片NAND和DRAM等現貨價格全線走高。機構指出，當前記憶體產品價格底部已然成形，接下來市場柳暗花明，大陸國產晶片替代方興未艾。

南方財經報導，以9月19日來說，CFM快閃記憶體市場最新行情資料顯示，包括快閃記憶體晶圓（flash wafer）、DDR、消費型SSD、內存記憶體條、手機相關零組件eMMC等多個種類中，從低存儲量到高存儲量的各個品類報價均較上周上漲。

以PCIe 4.0介面、容量為1TB的SSD舉例，一度從6月高點報價41美元跌至8月低點35美元。而9月中旬最新的高點報價已回升到42.5美元。

報導指出，CFM快閃記憶體市場分析師戴曉瑜表示，「現在市場買漲不買跌，大家的備貨熱情都較原來高漲」。她解釋，記憶體晶片市場復甦，和國際龍頭大廠的減產有關，市場供需因此逐步回穩。2022年第四季起，鎧俠及美光率先啟動減產，三星在2023年第二季也跟進。

集邦諮詢（TrendForce）最新研報指出，供應減少的背景下，客戶備貨力度回升，NAND Flash晶圓合約價8月已有所反彈。但預計第三季NAND flash均價仍將持續下跌，第四季有望持平或是出現最高5％的漲幅。

DRAM復甦腳步較NAND稍有落後，仍在尋求築底。TrendForce稱，受惠龍頭企業減產，加上季節性需求支撐，預期第三季DRAM均價跌幅將會收斂至5％以下。惟因庫存仍高，今年DRAM價格仍有壓力，可能要等到2024年才會止跌反彈。

多家機構也開始上修大陸國產記憶體市場的看法。華泰證券9月研報指出，經過2021年末起七個季度的下行，當前記憶體產品價格已經呈現築底態勢，年內需求有望逐步回暖。東海證券研報也指出，展望年內，下游需求逐漸復甦的背景下，大陸國內記憶體企業獲利料將柳暗花明，企業估值有望修復，國產替代方興未艾。