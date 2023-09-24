中國試圖多管道減輕債務負擔

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隨著中國逐步轉型至更高品質的總體成長，在經濟上亦正摒棄過去依靠增加債務，來投資於房地產和基礎設施，以刺激短期增長的老套路。然而，中國地方政府融資平台近年積累了相當程度的債務，與其他實體之間的相互關係錯綜複雜，如果陷入財務困境，可能會對其經濟產生廣泛的影響。

因此，正如7月份中共中央政治局會議上提到，可能將需要一個全面的債務重組計畫來解決此問題的多個面向。基於成功的歷史先例，我們認為，該計畫可能會根據借款目的與專案性質，通過制定不同措施來解決不同類型的債務。

中國8月份工業生產、零售銷售等多項數據表現強勁。中國統計局公布的經濟數據顯示，8月份工業生產年增4.5％，增幅高於經濟專家預估的3.9％。最近的貿易和價格高頻數據顯示出穩定的跡象，而8月份信貸的加速成長也令人鼓舞。

由於中國經濟可能已經觸底，在需求增加的跡象下，中國的通膨也有上升機會，消費者物價指數繼7月下降0.3％後，8月年增0.1％。整體中國市場的潛在需求仍在成長，未出現生產者和消費者之通貨緊縮心態。

從當前環境來看，中國政策面與經濟基本面均已經出現顯著好轉，但市場情緒仍處於相對底部位置。這樣的預期落差背後，或許已經隱含了較為突出的投資價值。未來隨著經濟的進一步修復，我們或許有望看到市場情緒的反轉以及由此帶來的修復彈性。

儘管中國有相當的債務問題，但是我們也可以看到經濟轉型的跡象。中國政府已經採取了一些措施來緩解債務風險，例如透過瘦身、去槓杆和監管等手段來減少企業風險和金融系統風險。這個過程並不容易，但是它是必要的，由此才能解決政府的債務問題，並有助於穩定經濟增長。

中國近期宣布調降股票交易印花稅，是自2008年以來首次調降，力圖挽救持續低迷的股市。不過，從多方面分析，A股具備長期向上動力，投資價值不斷顯現。例如聯準會升息循環可能已進入尾聲，從1989年以來的五次升息循環來看，中國A股平均上漲16％，且上漲機率為100％；此外，當美股下跌時，中國A股表現相對較佳機率約70％。

最近，美國和歐盟的一些投資人，對投資中國以外的亞洲及新興市場表現出興趣。同時有些投資人注意到，當前中國的地緣政治緊張局勢降溫，需要在新興市場投資組合中單獨分出中國資產作配置。

中國是全球第二大經濟體，擁有獨特的投資機會，在全球投資組合中亦不可或缺，但投資準備工作至關重要。中國擁有龐大且不斷增長的消費市場，從長遠角度來看，能夠適應不斷變化的監管框架，並與數位創新、綠色技術、可負擔醫療和改善民生等政策目標保持一致的企業，可望擁有最光明的前景。大致而言，中國經濟基本面良好、優質資產數量增多、流動性充裕且股票估值處於低位等積極信號逐步出現，市場向上動能持續累積，中長期投資價值突顯，掌握A股機遇也順理成章。中國A股目前產業機會眾多，主題包括新能源、景氣反彈股、資訊科技以及非必需消費品等。中國資本市場改革的縱深推進，將孕育出更多價值投資的果實。