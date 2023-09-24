上班族投保 掌握三保心法

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上班族投保三心法

上班族在職場與生活間保持平衡，若不幸在通勤或外出活動時發生車禍意外，住院一次的醫療費用可能花掉辛苦存的積蓄。此外，生活作息不佳或是工作壓力，都有可能引發身體疾病。壽險業者指出，薪水有限的上班族可掌握投保三心法「保定期」、「保重大」、「保長照」。

台壽建議，因薪水有限，更應將保費花在刀口上，建議以「定期保險」為主規劃，這類保險每年繳費每年有效，類似汽車保險一年一保的性質，低保費有相對高保障，屬於消費型保險，沒有發生事故時，這筆保費就提供給需要幫助（發生保險事故）的人。

累積財富過程中，最怕遇到重大事故，例如：癌症或是重大疾病等等…讓我們辛苦存下來的錢，必須拿去填補高額醫療費用等等，甚至不夠支付，因此建議規劃重大傷病或是癌症一次金給付保險，在發生當下領回一筆保險金，確保持續接受治療，無須擔憂費用支出。

部分疾病若無法完全康復，或進入長照階段，此時的持續性支出，例如：照顧費用、耗材和營養食品等..費用將會非常驚人，因此建議規劃長期照顧險或是意外失能扶助險，來確保發生這類保險事故時，能有年年或月月領回的保險金，確保金流不中斷。

國壽建議，「優先選擇住院手術保險，鞏固基礎醫療保障」、「實支實付必備，享有高品質醫療」、「準備重大傷病保障，轉嫁未來重擔與風險」。國人住院一年高達約1,200萬人次，平均每分鐘約有23人次住院，若想要從健保病房升等到單人病房，至少要準備2,000元～3,000元，在住院的過程中，住院者與照顧者的工作收入勢必受到影響；若需額外聘請一對一的住院看護，以台大醫院為例，一天就要準備2,200元的看護費。此外，隨著醫療技術的進步，手術所涵蓋的種類與項目逐漸增加，且愈來愈多病症透過門診手術或處置治療即可完成，建議優先選擇住院手術保險。

近年來由於工作與生活壓力大、長時間加班或熬夜等因素，心肌梗塞的發病年齡逐漸年輕化，且根據衛福部統計，12年來20至39歲年輕人罹癌率增加13％。一旦罹患癌症或重大傷病，治療花費恐侵蝕累積不易的存款，重大傷病險不可少。

中壽提醒，可計算薪水的配比來調整，例如薪水的50％支付現在的生活費、30％儲備未來、20％規避風險，以年收入50萬元為例（月薪約4萬元），每年建議提撥10萬元規劃，來預防造成薪水中斷的五大風險，即健康風險、意外事故、重大傷病、長期照顧和身故等。