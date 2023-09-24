通勤意外多 2大保險補強保障

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上下班時間車水馬龍，意外最常發生，上班族要特別留意保險規劃。壽險業者指出，針對職災除了社會保險保障下，仍可能存在部分缺口，建議上班族能透過商業保險補強自身風險「醫療實支實付保險」、「意外保險中的失能扶助金」都不可少。

台壽表示，據警政署去年六月統計資料發現，上下班交通事故占比就近3成，因此上班族更應留意通勤的意外風險，上下班車禍事故原則上屬於職業災害的保障範圍，在去年5月勞工職災保險法上路後，保障更趨完整，但建議上班族能透過商業保險補強自身風險。

住院時收入中斷無法持續，復職前二個月得依勞工職災保險法按平均月投保薪資100％領取給付，但在住院期間若延伸其他自費的醫療花費，建議可規劃基本的醫療實支實付保險，將風險轉嫁給保險公司。

台壽指出，若不幸發生嚴重的意外失能情況，需長期接受照顧時，可能衍生龐大的照護費用，可著重規劃有「現金流」給付功能的保險，例如意外保險中的「失能扶助金」項目，在符合一定失能等級下，可每月領回保險金，降低意外失能造成經濟負擔。

中壽認為，意外保險對上班族至關重要，通常包括意外受傷、骨折、身障失能、身故等情況。常見三種情況，「短暫收入中斷」如通勤意外或日常意外，以常見的擦挫扭燙傷或骨折等，需要一定期間的複診治療，以「意外醫療險」為主，強化短期的就診需求，加快康復期。

國壽建議，善用公司提供的團體保險可省下保費。上班族應了解自身的團險內容，先深入了解公司提供的團體保險計畫涵蓋項目、加保規則、理賠條件等，有助於充分利用並完善自身保障。