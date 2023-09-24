職災攀升 理賠眉角一次看

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全台勞工小心，據勞動部職安署最新統計，去年全台有320人因為重大職災死亡，比2021年增加42人，創下近六年新高。去年光職災給付總件數高達2萬七千多件，職災致失能的勞工進超過1.3萬人、職災保險給付總額高達66.8億元。壽險業者指出，預防職災，除了靠勞保的職災保險、公司的團體保險，最好也自費加買意外險、醫療險。

在科技業上班的林小姐，因工作性質須隨時留意手機與Line訊息，某日下班後不慎跌傷，造成四肢挫擦傷，右腳有嚴重的開放性傷口，及雙手骨裂與手挽三角纖維軟骨損傷，安排三角纖維軟骨微創手術。術後林小姐須日日清創傷口，須仰賴走路輔具與手部固定輔具，由家人照料生活起居，幾乎一個月須請假療養。

壽險業者表示，以林小姐的狀況，有兩種勞工必備基本險可申請。一是公司的團體保險，只要是在職員工，多數公司會提供因意外非疾病與突發狀況的「意外險與意外醫療險」保障，有些公司甚至會提供「壽險」。

以林小姐的狀況屬於下班後發生事故，可申請勞工職業災害保險，理賠項目有醫療給付，補助住院30天內「職業傷病住院膳食費」，免繳健保「部分負擔醫療費用」。如林小姐選用健保給付部分之「自付差額特殊材料」，林小姐可先行墊付費用，再向勞保局申請核退。林小姐因右手手術後，無法正常工作，也可申請傷病給付。