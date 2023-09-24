中信銀行總經理楊銘祥：人生如跑馬 堅持就能突破自己

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「跑步與人生都沒有所謂的失敗，只要你肯堅持下去，一定可以突破自己。」這是今年接下中信銀行總經理的楊銘祥，長年跑馬拉松所悟出的道理。

「堅持（Persistency）和一致（Consistency），是我堅信的核心價值。」楊銘祥特別強調。

現年61歲、擁有美國國際大學國際企業管理碩士學位的楊銘祥，2002年起，追隨前中信銀行總經理陳佳文的腳步，從荷銀跳槽到中信銀，一路從中信銀台南企業組經理做起，再歷任中信銀環球金融處處長、東北亞區法金事業總管理處總處長兼上海分行行長、大陸事業處處長、大中華區法金事業總處總處長、法人金融執行長，今年1月正式接任中信銀行總經理。

楊銘祥一直是中信銀海外市場拓展的主力戰將，開疆闢土總少不了他。他認為，海外發展最重要的策略就是「做好基本功」，連結好中國信託各個海外分支機構，做好客戶服務、風險辨識，培養更多國際人才。

楊銘祥不諱言的說，「銀行難免會踩雷」，但更重要的是，從錯誤中學習且降低犯錯的成本，避免重犯類似問題，當業務規模逐漸擴大，承擔風險的能力也就越高。

中信一向關注大環境的變化，且勤於拜訪客戶，與客戶的關係是長期的夥伴，在困難的時候也是一樣支持客戶，就是「一致（Consistency）」的觀念。

執行海外發展需要超人的體力。而楊銘祥從學生時期開始與跑步結緣，國外留學時，學校附近環境及風景很好，讓他逐漸愛上了跑步，進而參加馬拉松，「跑步時，不僅可以欣賞沿途的風景，同時也可沉澱自己的心靈」。至今他已參加近15場馬拉松賽事，包括日本、香港、上海、紐約及台灣。

回想第一次參加馬拉松，是在大學時期，楊銘祥說，過程很辛苦卻感受到滿滿的成就感。之後外派到海外工作，就近參加了在香港舉辦的10公里馬拉松比賽，由於當時還年輕只追求速度，曾跑出10公里、48分鐘的成績，後來也帶著同事一參加，逐漸把跑步當成是一個與同事互動並體現團隊精神的活動，一起為了共同目標而努力。

後續慢慢的，從10公里進階到20公里，甚至到參與高強度的全馬馬拉松。楊銘祥印象最深刻的賽事，是去年參加的紐約馬拉松，它是世界六大馬拉松之一，當時很幸運地被抽中，於是規劃紐約馬拉松之旅，同時也就近拜訪紐約分行的同事。

楊銘祥認為，跑紐約馬相對辛苦，一方面有嚴重的時差、對環境不熟悉，睡眠品質不佳也連帶影響到體力，再加上當時是紐約最熱的一天，種種不利的條件下，整體的狀況沒有想像中好，過程非常辛苦，但為了完成自己的願望以及不辜負同事們的支持，最終還是努力完成了比賽，衝向終點。

跑馬讓楊銘祥悟出許多道理，從分行行長升為總經理的他更有所感。「職場好比跑馬拉松」，即便外在環境或自己的狀態都不是在最好的時候，但就要克服心理及身體的障礙，只要肯「堅持」下去，一定沒有完成不了的事情；也要持續不斷地精進自己，時常反省，把以前失敗的經驗及錯誤，化成下一次成長的養分。

楊銘祥認為，更重要的是，要不斷的嘗試跨出舒適圈，只有跨出舒適圈時，才會看到自己的不足，進而迫使自己接觸更多面向，為自己的人生增加更多可能。「人生也像一場馬拉松，只要你還在場上，持續地往前進，就代表你仍然持續地成長、進步。」人生比的絕對不是一時的成敗、得失，而是比誰能夠走得更久、更遠。