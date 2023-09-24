廣運集團創辦人兼董事長謝清福：發展ESG 兼善天下

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期布局伺服器散熱系統有成，引起市場關注的廣運集團，在繳出亮眼成績的背後，是創辦人兼董事長謝清福多年來，堅持走在市場前面、多角化發展的成果。這位現任蘇州台協會長、在大陸台商圈相當活躍的企業家，這幾年來，除了本業自動化及熱傳事業外，還進一步布局綠能產業，方向都與當前顯學ESG息息相關。

「我們自己做，也幫助其他的企業。」謝清福要展現廣運非只獨善其身、也要兼善天下的企業家胸襟。

曾自嘲與孔子無緣，所以謝清福16歲時，就北上到機械設備廠當學徒，名副其實的從黑手做起。

18歲那年，他看到一句話：「不怕口袋空空，只怕腦袋空空，只要腦袋不空，口袋就不會空。」這句話讓他拾起課本，來到了台北大安高工夜間部進修、學製圖，成為一個會實際操作，又懂製圖設計的機械文武全才。

1976年對謝清福是相當重要的一年，當時他雖僅24歲，決定在工廠自動化模具製造上大展鴻圖，帶著借來的6萬元，成立了自己的工廠－廣運機械工程有限公司。經過了漫長的47年，謝清福帶領廣運多次轉型並積極多角布局，在自動化業務站穩腳步後，2003年再成立以太陽能事業為主體的太極能源科技控股，並於2006年赴越南設廠。

六年前謝清福再度洞燭先機，高薪挖角專才布局散熱事業，之後在他的全力支持下，廣運執行長謝明凱帶領集團進軍第三代半導體，成立盛新材料科技公司。而細數這些事業，共同的特徵是：都與ESG有密切的關係。

謝清福在去年底的尾牙宴上，立下集團2023年發展重點四大方向，包含碳中和及ESG。而集團最重要的課題是在散熱解決方案、太陽能和生質等領域找到好產品，融入為上下游產業服務的解決方案，對廣運來說，「我們自己做，也在幫助他們」。儘管多角化的理念曾經不被看好，走到如今反證明謝清福的眼光精準，為廣運做了最好的決定。