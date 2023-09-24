衛福部口腔健康司長賴向華：力推台灣牙材進軍國際

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「我在乎的並不是價格、是價值！」這是衛福部口腔健康司長賴向華，對於口腔健康產業所下的定義。這位來自香港的「前排球國手」、資深樂高玩家，正積極把台灣的牙材產業推上國際舞台，他認為，台灣有很好的牙材產業鏈與地理優勢，但「橫向整合」與「行銷」，是需要解決的兩大難題。

衛福部口腔健康司於2022年5月4日正式成立，賴向華在7月正式接任司長。從披白袍到穿西裝，他坦言，公部門的限制不少，但更容易做到想做的事。攤開口腔健康的藍圖，包含以人為中心、人才培育、醫材與技術及改善牙醫環境，是賴向華訂下的四大目標。身為天主教徒的他堅信，教育與醫療是社會正義的最後一道防線。

在這樣的理念下，賴向華一路從台大牙醫學士念到博士，畢業後，先後到天主教耕莘醫院及母校台大醫院任職。他笑說，自己當時到台大各分院是「開疆闢土」，陸續建立起新竹、雲林及金山分院的牙醫體系，也曾修過企業管理與教育課程，對於醫療品管與產學合作相當拿手。

在新南向市場開發上，賴向華指出，疫情期間航運費用上漲，台灣擁有自己的產業鏈及地緣優勢，生產完畢再輸出到亞太市場，能省下很多成本，因此希望能再增加一個司，專責處理醫衛發展與國際合作，然牙材產業鏈的「橫向整合」與「行銷」兩大面向仍要加強，口腔司則擔任協助者的角色。

賴向華積極參與國際國際牙科事務，希望藉此提高台灣在國際的能見度，這或許和他的成長背景有關。他是在1986年從香港來台唸書，而離鄉背井最主要的原因，是1997年香港主權移交。

賴向華分享自己的生活經驗說，高中時曾是排球國手，原本想當運動員或老師，但父親希望他學醫，恰好當時的師丈是台大牙醫系的學長，就這麼來到台灣，之後在這片土地上落地生根。

「我是需要陽光的，跟植物一樣。」這是賴向華對自己的形容，即便從寫論文變成批公文，還是會把握時間跑步，有機會也回到母校打排球。

不過，他的另一項興趣—樂高，倒是被淹沒在繁忙的公務中。賴向華玩樂高的時間長達30年，甚至有個120坪的倉庫用來擺放自己的收藏，也曾送樂高給同仁們當禮物。

談到這項不便宜的興趣，他笑說，「錢沒有不見，只是變成自己喜歡的樣子而已」，而組裝樂高的過程，能購幫助他整理自己的思緒。

這位樂高達人目前最大的希望是，持續提升台灣牙科在世界的曝光度，等將來退休後，最想做的是開一間博物館，開放自己的樂高收藏。