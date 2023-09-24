人事異動站　9月18日至9月23日

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一、工商企業

◎大量總經理陳尚書退休，由簡禎祈新任。

◎矽統財務主管、公司治理主管許哲嘉卸任，由黃柏文新任。

◎台灣肥料公司治理主管鍾舜華卸任，由劉季青新任，總經理由張滄郎代理。

◎牧東董事長游盛聯辭職，由陳珍琪新任，財務主管、會計主管、公司治理主管饒瑞峰資遣。

◎知識科技內部稽核主管戴君庭辭職。

◎凱撒大飯店董事長林鴻道辭任，由皮金營新任。

◎聯亞生技開發財務主管、會計主管王清鴻辭職，由陳儒嫺新任。

◎悅城科技財務主管、會計主管、公司治理主管由王清鴻新任。

◎寶元數控財務主管、會計主管、公司治理主管暨發言人黃山溥卸任，財務主管、發言人由李茂彰新任，會計主管由陳慧如新任，公司治理主管由陳翰亭新任。

◎南亞科技資訊安全長牛欣安卸任，由黃晏昌新任。

◎巨生生醫會計主管陳毓帆辭職，由邱奕翔新任。

◎寰聖國際實業董事長張金水卸任，由張惇杰新任。

◎研華公司治理主管柯際雲卸任，由廖胤翔新任。

◎公準財務主管、會計主管廖珮妤卸任，由許齡尹新任。

◎達麗總經理謝志長卸任，由李堯芳新任。

◎寶信營造總經理李堯芳卸任，由張永富新任。

◎安成生物科技財務主管何怜儀辭職，由程琬真新任。

◎昇陽半導體財務主管葉慧嫻卸任，由黃豐年新任。

◎雙鍵發言人、會計主管余慧玲卸任，發言人由陳仲平新任，會計主管由蔡若渝新任。

◎三大有線電視董事長及總經理謝新隆卸任，由黃志榮新任。

二、金融機構

◎富邦保險顧問行政總裁鄭應光辭職，由何國雄新任。

◎新光金保代總經理黃明正卸任，由林榮泰新任。

◎新光人壽公司治理主管孫光玓卸任，由壽以祥新任。

◎臺灣中小企業銀行公司治理主管徐麗月卸任，由陳昭烈新任。

◎第一金總機構法令遵循主管簡志光卸任，由王振華新任。（工商時報資料組輯）