福容花蓮店 推童趣、復古主題房

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福容大飯店花蓮店首度攜手聯華食品旗下受到歡迎的零食「可樂果」，同步推出「1971年遊樂園」及「三代同堂」打造童趣與復古兩種氛圍的兩款主題房，帶您回到60年代兒時回憶，邀請民眾來趟復古風之旅。

即日起兩人成行入住「1971年遊樂園」5,499元＋10％起，8人同行入住「三代同堂」12,999元＋10％，周一至四安排入住，還能享提前中午12點入住可延至隔日下午2點退房。另外，館內還提供可樂果藏寶圖，讓孩童闖關找尋九種不同口味可果印章，集滿六種口味可兌換禮物，集滿九個可抽主題房住宿券。

「1971年遊樂園」由福容花蓮店吉祥物莫那、督門和可樂果吉祥物果哥、捲弟領軍，房內設置可樂果抱枕、福容花蓮店、可樂果聯名包及免費贈送復古童玩組，還能免費帶走獨家設計勿擾卡、可樂果造型酷卡等。另一款改造家庭套房為「三代同堂」，其中一間更改造為大稻埕街景，完美呈現復古風。

KTV包廂同步改造復古風，七彩霓虹燈和復古銀色雨絲簾閃閃發亮引領賓客進場，消費滿5,000元加贈可樂果大禮包。還能免費體驗「舊夢商號」旗袍與唐裝，照片公開打卡分享還能再拿小禮物，豐富活動等您來探險，一起走進復古時光。

另外，飯店還提供精選景點，如最受歡迎太魯閣白楊步道、沙卡噹步道，清水斷崖SUP立槳、獨木舟10月前出海可捕捉最美海上日出，想體驗原民特色可選擇馬拉桑獵人學校，體驗阿美族服、射箭、烤肉等，溯溪、熱血漆彈讓您心跳加速，意猶未盡，喜歡靜態手作可選擇櫻の田野的野菜體驗營，下田採菜、DIY九選一及野菜火鍋等。訂房專線：（03）823-9988。