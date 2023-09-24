World Class調酒冠軍 張哲瑋回歸Asia49客座

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新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」坐擁360度高空美景，也持續推出精緻餐點與創意調酒，滿足賓客視覺與味蕾多重體驗。9月27日晚間8點將由曾奪下2021年World Class世界頂尖調酒大賽台灣冠軍、也曾擔任Asia49吧檯經理張哲瑋回歸客座，以太空意象結合在地食材呈現四款特色酒飲，邀請您親臨品賞。

張哲瑋擅長天馬行空大膽創新調酒，且經常融入社會議題、人文風情。他目前經營的兩間酒吧，一家以天際的太空艙為題，另一間為土地的台語譯音。此次回歸連接天與地，打造花生太空人、宇宙香氛、伊果星環、金星下午茶等為400元＋10％等4款調酒。

張哲瑋表示，花生太空人以龍舌蘭為主，並加入新竹福源花生醬、屏東福灣可可茶、玉荷包等在地食材，上桌可見白色充氣手掌罩住酒杯，太空味十足。

NASA曾推出經由太空人認證、標榜還原宇宙氣味的「太空香水」，張哲瑋以此為發想，取自煙燻、莓果元素，在濃重泥煤威士忌中混合草莓果汁，再點綴伯爵茶、西洋梨呈現出宇宙香氛。

張哲瑋將星際異攻隊的角色伊果融入調酒呈現出伊果星環，以草本清新風味聞名的坦奎瑞10號琴酒，再用百香果、香蜂草帶出熱帶森林、花園氣息，更以凍頂烏龍茶為土壤呼應星球意象。

金星下午茶選用黑牌威士忌搭配瑞穗蘋果牛奶，過濾後只留下澄淨酒液，以及蘋果、牛奶、奶油香。訂位專線：（02）7705-9717。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）