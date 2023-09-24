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上周台股周線收跌576點，跌幅3.41％。造成此種大幅度下跌的原因，市場認為是聯準會（Fed）的利率決策會議，而全球主要股市幾乎也都收低，值得一提的是此種現象債市與匯市也同步上演。【天澤履卦】上周台股投資求財卦象。盤勢果然如卦象訊息，那就是戰戰兢兢，就在前一周的大漲344點的次周，很難寫下反向的預測訊息。

不過，卦象中「發覺本周的指數並不容易再度展現紅通通的氣勢」的訊息，已然凸顯出「另類觀察」的價值。就在市場一遍不安的氛圍，下周到底會如何表現，且讓我們用「另類觀察」的角度繼續看下去。

時序進入9月最後一周，而季節時序則還是在「辛酉月」，這是個「歲破月」，是個充滿變數的月份，陶文也釋放的宜謹慎理財的訊息。對於【山天大畜】年卦來說，還是在下檔有撐的位置，因此就年卦來說，再大的震盪也只是短線上的整理，無須過於擔憂。【地澤臨】則是台股9月投資求財卦象，也同樣釋放下檔有撐的訊息，因此上周的大跌576點，無須過於擔心。

【火風鼎】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是除舊布新與鼎力相助，對於事務的執行而言，則是換手換心情的描述。【火風鼎】在理論上還算得上是好卦，不過可惜的是，由於卦象中的氣數排列，不利於事務的執行，因此換手換心情則可，衝動不信邪的動作避之為宜。

對於投資求財而言，自然也是如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方依舊明顯，而也獲得了空方的善意，因此即便本周的漲勢出現調整，也無礙於逢低承接的策略執行。

目前市場應該會擔心「中秋變盤」，就卦象角度來說，與其擔心不如掌握反彈的時候調解降低持股，讓自己安心過節。不過【火風鼎】的主要訊息千萬不要忽略了，那就是汰弱換強與除舊布新，因此還是以積極換手，換心情為先。