台股氣虛 達人挑題材股再戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會（Fed）21日宣布維持利率不變，惟年底前不排除再升息1碼，影響美、日等國際股市下挫，台股指數也摜破半年線，本周有中秋節假期，盤勢仍面臨考驗。逐洞賽四位達人為衝刺績效，大幅換股，四位達人都持有上詮（3363），另外，聯鈞（3450）、創威（6530）、安可（3615）等題材股也都是達人布局熱門標的。

近期新台幣受美元指數走揚影響，匯價貶值到32元附近，為十個半月來新低，而台灣今年經濟成長率（GDP）下修到1.46％，惟達人認為，下檔只要萬六關卡支撐有守穩，官股的護盤加上投信的作帳行情，都有機會成為第四季選股的主軸。

第四季將迎接雙11活動、感恩節、耶誕節等重要節慶，以及傳統消費旺季的到來，有利企業銷售業績增加，顧德投顧分析師趙彭博本周投組全數翻新，選入蘋果概念股的安可、通訊網路股創威、光纖產品指標股上詮、資訊服務股華經，以及光電股泰谷，整體持股比例99.6％，籌碼第一大是安可、持股比例高達40.1％。

啟發投顧分析師陳雅頎看好具備題材性、技術面強勢的個股，選入光通訊元件廠的上詮、伺服器機殼暨準系統廠營邦、通訊網路股創威、生技股王保瑞，以及蘋概股的安可；整體持股比例為99.8％，上詮、營邦占比分別達44.3％、33.0％。

鼎燁投顧分析師黃勇文投組則看好半導體3奈米新規格放量，首選中砂，再添加人工智慧（AI）股廣達、技嘉，以及光通訊元件廠上詮、半導體股聯鈞；整體持股比例提高至達99.6％，占比介於19％～21％間。

華冠投顧分析師劉彥良持續看好8月營收表現亮眼個股，本周投組選入網通股榮群、電子零組件股的建舜電、日電貿、光通訊元件廠上詮；整體持股比例99.8％，個股占比的差異不大、介於19.9％～20.1％間。

總結達人們前兩洞的表現，新參賽者黃勇文本次績效以-0.41％成功奪冠後，目前與趙彭博同樣以一洞冠軍並列第一，累積績效方面，大盤期間報酬為-1.33％，第一洞冠軍的趙彭博，雖未能奪下第二洞冠軍，但仍以累計報酬3.16％居於績效首位，其次為上一循環賽冠軍陳雅頎累計報酬0.07％，第三名為黃勇文-3.80％，劉彥良則以-7.04％暫居第四。