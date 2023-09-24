中砂衝刺半導體、廣達投信連三買 後市可期

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黃勇文上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周美國聯準會維持利率不變，加上明年降息幅度大幅緊縮下，美股四大指數皆跌影響台股；鼎燁投顧分析師黃勇文認為，只要萬六支撐有守穩，在官股的護盤加上投信的作帳行情，可持續觀察後市；本周投資組合前兩大為中砂（1560）、廣達（2382），再選入上詮（3363）、技嘉（2376）與聯鈞（3450）等。

黃勇文分析，上周在台積電領跌下，加上外資賣超持續不鬆手，台股直接跌破半年線支撐，後續就是萬六保衛戰。觀察總經，近期台幣貶值到32元附近，為10個半月來新低，央行高層指出，全球經濟有三大憂心，包括台灣GDP下修到1.46％，是近期利空的消息之一，消息面的利空主要是助跌的表現，

台股經四連黑後，加上921當天的震撼教育，且台股跌破8月以來支撐的三角收斂格局，未來期待跌深的AI概念股能守穩，另在投信買超下，也有穩盤功效，加上市場開始恐慌時，當大家都不想進場時，若先設好停損點時，等待底部成型，大盤最好能先止跌，讓成交量能溫和放大至3,000億元以上，個股就有好表現機會。 選股方面，中砂受惠半導體三奈米新規格逐漸放量，晶圓營收上升，有利衝刺半導體營收；廣達受惠外資買超，股價反彈；上詮則受惠光通訊朝大頻寬前進；技嘉跌深反彈，外資升評下有利反彈；聯鈞則受惠高速運算，加上5G需求大增，有利未來發展。本周將是中秋連假，考量台股仍有下行風險，建議維持高現金部位，操作上等待台股止跌回穩跡象。