榮群國防標案加持、建舜電蘋果新機帶旺 業績衝

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劉彥良上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周美國FOMC會後聲明，暗示將維持較高利率一段時間，導致美股四大指數走弱，台股失守半年線。華冠投顧分析師劉彥良指出，兩者的半年線仍在向上且扣抵低檔，技術面有望形成假跌破，本周投資組合前兩大是榮群（8034）、建舜電（3322），再選入日電貿（3090）、上詮（3363）、聯鈞（3450）等。

劉彥良分析，台股上周隨美股走弱，本波若能守穩月線之上之個股，代表下檔支撐力道相對強勁，未來若大盤開始止穩向上，這些股票將有機會率先創高。

選股部分，被動元件廠日電貿和連接線廠建舜電營運上都已脫離谷底，前者受惠客戶庫存去化告一段落，8月營收重返十億元，並改寫2022年6月以來新高，接續9月出貨續看俏，估第四季會優於去年，進而帶動全年營收轉為年成長。

建舜電則是透過客戶間接打入蘋果供應鏈，在新機拉貨效應下，8月營收回到3億元以上，因蘋果新機預購熱度優於市場估值，預期建舜電9月營收仍可維持高檔。

另網通設備和光通訊族群因受惠於各國積極布建5G光纖與寬頻網路，市場看好共同封裝的光學元件（CPO）未來成為主流，成為近期盤勢震盪下少數抗跌之族群，榮群主要產品為接取網路設備及寬頻產品，於今年2月取得國防部標案，帶動前8月營收年增77％，上半年EPS 0.44元也較去年同期0.17元大幅成長。

光通訊部分，上詮與台積電合作開發，並切入輝達供應鏈，最快明年有望大量出貨。