安可股價漲勢可期、創威均線多頭排列 穩步向上

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趙彭博上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股上周連四日下跌，顧德投顧分析師趙彭博指出，迎接傳統消費旺季到來，第四季利多不斷，加權指數有機會在中秋節前後變盤向上的走勢，本周投資組合前兩大為安可（3615）、創威（6530），再選入上詮（3363）、華經（2468），以及泰谷（3339）。

美國聯準會（Fed）21日將基準利率維持在5.25％至5.5％區間不變，這是聯準會2023年第二次維持利率不變。Fed主席鮑爾表示，將會採取一切行動，包括升息手段在內以達成物價穩定與充分就業的雙重目標。這種鷹派暫停升息言論發表後，激勵美元快速走強，標普500指數下跌0.94％，那斯達克指數下跌1.53％。

大盤連續下跌四天，先後摜破季線、月線、半年線及前波低點16,264點，創下波段新低16,202點。加權指數上周下跌576.44點，跌幅3.41％，以16,344.48點作收。

展望台股第四季有十一長假、雙11活動、感恩節及耶誕節等傳統消費旺季即將到來等商機，有利企業銷售增加、股價攀升。

趙彭博指出，加權指數有機會在中秋節前後產生變盤向上的反彈走勢。選股方面，跌深的人工智慧（AI）類股將是反彈的急先鋒，包括：華星光、緯創、華星光、創意、技嘉、英業達、智原、光寶及奇鋐等個可特別注意；光通訊加上共同封裝光學元件（CPO）仍是當前市場焦點，光聖、上銓、台星科、前鼎、聯鈞及聯亞等，後市仍有上漲的空間。此外，蘋概股、電動車及軍工股也是可參考標的。