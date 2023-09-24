上詮雙利多加持、營邦8月業績搶眼 營運看旺

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陳雅頎上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

美國聯準會（Fed）維持利率不變，但釋出年底前再升息一次的訊息，加上初領失業金人數創七個月新低，市場消化Fed緊縮預期，科技股崩跌、美股也連日收跌，台股則從季線上壓回後，再度跌破半年線，上周五指數在8月17日波段低點附近止跌，當天高低震盪150點。啟發投顧分析師陳雅頎本周投資組合持股前兩大是上詮（3363）、營邦（3693），還納入創威（6530）、保瑞（6472）、安可（3615）等。

陳雅頎指出，本周觀察新台幣能否止貶、大盤順利放量打底完成。隨著大盤回檔短期難免震盪，除關注投組所選入題材股，時序進月底加上即將公布9月營收，有利題材股率先反彈，也可多加留意；如車用零組件大廠東陽，第三季獲利有望維持高檔，9月來股價沿5日線逆勢上漲。部分IC設計近期雖有回檔，多頭格局未遭破壞，如股后世芯-KY，上半年獲利年增50.2％，股價上周五也拉一根長紅K。聯鈞受惠矽光子題材，股價表現強勢，不過上半年每股虧損0.37元，屬於轉機股類型，可依技術型態操作，設定好停利停損；聯陽8月營收年增近6成，前八月營收年增12.28％，股價順勢突破7月底高點後，近期拉回整理，後續留意止穩轉強點。

國內外股市同步拉回，趨勢走空族群，不建議逢低搶反彈，像先前多次提醒的航運、旅遊股，表現普遍未起色。另投資人偏愛的部分AI股，如緯創等逢投信賣壓，技術型態也較弱勢，本周緊接著要消化台灣景氣對策信號分數、美國PCE（個人消費支出物價指數）。