我民眾財務滿意度 亞太區吊車尾

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亞太區女性退休儲蓄可維持超過20年的比重

富達國際「2023年全球女性投資理財調查」在調查亞太地區民眾發現只有三分之一女性對自己財務狀況表示滿意，而台灣民眾，不管男性或女性財務狀況的滿意比重都在12％或13％，更是亞太區最低。

富達國際「2023年全球女性投資理財調查」主要是在全面了解投資人對個人財務管理的態度以及於準備退休時所面臨的挑戰。在調查報告顯示，民眾對生活感憂慮，其中之一是「生活成本」節節上升，若以上升比例來看，香港、大陸及台灣是前三大，因為這三地區去年比重分別只有45％、49％及51％，然而今年都上升至83％、81％及79％。不過，這三地區並非最高，其實最擔心「生活成本」的是新加坡人及澳洲人，其比重更高達89％及88％。

除了憂慮生活成本節節上升外，亞太民眾對於「財務狀況」滿意度前三名分別是香港、澳洲及大陸，而台灣民眾的財務狀況滿意度則是亞太區最低。從該報告顯示，正因為台灣民眾對財務狀況滿意度偏低，台灣民眾理財最積極，和澳洲民眾併列亞太區最高。

針對退休後支應生活所需，富達國際報告顯示，只有36％的亞太區女性認為，其退休儲蓄能維持超過20年生活，其中，以大陸最樂觀，有57％受訪者預期退休儲蓄可維持超過20年生活，至於台灣女性則有36％，香港只有27％、日本20％受訪者預期退休金可維持超過20年。

也因台灣女性感到「退休儲蓄不足」為了因應「長壽風險」，台灣女性減少開支（48％）、加強目前的儲蓄計劃比重（47％）、持續投資（42％）及退休後持續投資（31％）等，上述比重都高於亞太區平均值47％、33％、29％及25％。

富達國際該調查報告也發現亞太區女性於退休後考慮投資的金融產品，有75％亞太區女性相對保守，視「每月擁有穩定收入」為退休後投資的首要考慮因素，而大部分女性採用現金或定期存款。台灣女性選擇金融工具的前三名分別是股票49％、定存40％及現金儲蓄17％，不同於其他國家女性以定存、現金儲蓄及共同基金，台灣女性選擇投資工具明顯較亞太其他國家更為積極。