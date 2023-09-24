兩大原則 打造第二份退休金

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正因台灣民眾對財務滿意度偏低，因此，在亞太地區中台灣民眾最積極投資，近年大量資金更湧入高息股、高息ETF等金融標的上。理財專家表示，民眾要為自己打造第二份退休金，月月坐收現金流，選擇標的很重要，會填息高息標的最優。

根據勞動部在今年發布的「勞工生活及就業狀況調查」即顯示，勞動部在去（111）年調查勞工還有近8成7不知道何時要從職場退休，只有1成3的受訪者已規劃何時退休，平均退休年齡是61.3歲。這些已規劃退休的勞工，退休後之生活費用主要來源，有近6成7主要是靠「勞保老年給付」及「勞工退休金」，另有6成6靠有「儲蓄」，另有「投資所得」占4成8，「由子女供應」占4.2％，還有1成2的人「目前無規劃」。

台新投信總經理葉柱均表示，在現今全球高齡化且通膨的時代，個人退休投資應該越早越好，累積足夠的養老金，才能因應漫長的退休生活。對退休族而言，其能忍受的波動度與風險較低，應該配置在波動度相對股市小且具防禦性的理財商品，如美國RIETs及醫療保健基金。

另一方面，在通膨時代來臨下，穩定配息的高息收型產品，是最佳的抗通膨工具，如台股高股息ETF。另外，鑑於金融市場震盪將更趨激烈，建議採定期定額長期投資基金，較不用擔心任何危機事件對淨值的衝擊。

基富通表示，運用理財準備退休金，應掌握兩大原則：一是用對方法、二是挑好標的。用對方法指的是，不用等到手上有一桶金才開始，只要每月有紀律地定期定額3,000元小額投資，雖然初期投入本金不多，但每年報酬持續滾動，10年、20年下來，創造的長期複利效果將會非常可觀。

投資專家表示，若是以坐收息值為主，投資公司體質佳而且穩健的配息的高股息股是一不錯的方式，尤其投資在高股息ETF更是目前投資的新趨勢，但是選擇標的依然要留意，並不是所有「高息」標的都是好標的，若是除息之後一直貼息的高息ETF，充其量投資人只是拿自己的錢配給自己而已，因此，在挑選標的時，除了高息外，更要留意是否「可填息」！