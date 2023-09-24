證券業 群益金鼎證券 致力扮演客戶的數位家人

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企˙業˙檔˙案 群益金鼎證券

2020～2021年全球股市迎來大多頭，掀起台股投資熱潮，隨證券業漸成為紅海市場，投資人已不再如過去僅注重手續費高低，轉而重視券商「服務價值」。群益金鼎證券結合科技效率及人與人間的關懷溫度，致力扮演客戶的「數位家人」，於眾多券商中脫穎而出，榮獲本屆工商時報「臺灣服務業大評鑑」證券業金牌獎，也是首家拿下金牌獎的獨立券商。

群益金鼎證券總經理李文柱指出，「流量」在證券業就是所謂的市占率，證券業以開戶數為主要指標，然近年來金融業界逐漸轉向「金融存量時代」，「流量」將不再是唯一重要指標，取而代之的是對「存量」的重視。

「價值服務」創造忠誠度

隨市場競爭，開戶滲透度已趨於飽和，開戶增長空間有限，須尋找新突破口。李文柱直言，「我不希望走價格競爭，我希望走的是價值競爭。」當各券商在經紀業務大打價格戰，群益證券更著眼於「服務價值」。

群益金鼎證券立志做「客戶的管家」，從早到晚全天候服務不停歇，同仁4點就起床蒐集全球股市資料，成就每天早上8點固定於YouTube直播的《群益早安》，提供客戶財富管理建議；台股下午收盤後，全球股市腳步也未停歇，群益金鼎證券每天晚間仍有約5,000名客戶持續交易，《群益觀點》也提供客戶即時、專業的投資建議。

券商自2000年後進入電子下單時代，營業員角色也面臨轉型，惟李文柱認為「營業員的價值並不會消失」，他舉例，「客戶看到的研究報告都是靜態的，當他們需要有人討論，營業員的陪伴就很重要。」他將營業員比擬為客戶的「數位家人」，可從旁給予建議，而這份機器無法取代的溫度，也正是服務價值的體現。

聽見使用者需求 重視資安客戶更安心

面對全新客戶需求，群益金鼎證券訂定整合、創新、效率「三藍海策略」，並提出五大方案：成立數位業務中心、擴大數位金融實驗室、學校到職場產學深化合作、虛實通路整合、ESG治理，李文柱也常鼓勵公司同仁「走出去」，主動了解不同部門及客戶端各項需求，才能更貼近客戶需要，抓住客戶的心。

「數位金融實驗室」作為群益金鼎證券研發團隊，採用最先進的AI技術，導入Python、Multicharts、XQ、NoCode策略積木等多種工具，致力打造更具靈活性、高效性和智能化的投資策略，提供客戶更佳的投資服務體驗。

此外，2022年榮獲國家品牌玉山獎最佳人氣品牌的「群益一戶通」，使用客戶逾20萬名，每年有2萬戶的成長，其分戶帳餘額2023年4月約280億元，在市場分戶帳餘額455億元中占比約60％，穩居分戶帳餘額市占之冠。今年也持續優化，增加線上台股定期定額買股交易及複委託定股買美股交易、擴充借款金額、人工大額出金作業等功能。

2023年來人工智慧（AI）討論度增溫，群益金鼎證券2021年所打造的「新戶視介」就是利用機器學習的AI模型，將新開戶者分群分析，預測交易價值、投資喜好。

群益金鼎證券也規劃透過AI技術提供更多24小時客戶服務，如根據客戶庫存個股，客製化即時訊息推播、智能客服、營業員支援和智能交易輔助等。展望未來，李文柱期許群益金鼎證券能提供客戶更多「物超所值」的服務，如透過異業結盟，讓與客戶的關係不只理財。