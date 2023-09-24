布局中長期投等債 收益穩健

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競賽戰況

活動訊息專欄

隨著Fed升息進入尾聲，市場迎來「高利率平原期」，使有穩定收益特性的「債券」商品大受投資人青睞。根據市場數據顯示，當Fed完成最後一次升息後，10年期以上美國公債表現皆優於短期公債；在利率觸頂後的六個月內，長債的平均投資報酬率約為10％，建議投資人可在此時期布局中長期「投資等級債券」相關標的，有望帶來穩健之收益。

近年國人積極布局海外投資，推升國內券商複委託業務交易金額持續攀高，根據券商公會統計數據，2023年累計至7月，國人透過券商進行複委託交易金額達2.48兆元，其中，國泰證券累計交易金額5,184億元，市占率約21％，連續七年穩居市場龍頭；債券市場部分，2023年累計前七月交易金額達3,664億元，占整體金融交易金額14.7％，較去年同期成長近7成，而國泰證券於債券商品累計交易金額年成長也逾7成，顯示投資人對於海外債券商品的需求提升。

國泰證券觀察到投資人對於債券市場需求，及投資市場趨向年輕化，提供多元便利管道予其布局海外市場，首先針對小額債券投資，日前領先業界推出「小額債券App」，讓投資人以最低2,000美元起就能參與海外債券市場，商品涵蓋109檔BBB以上的海外債券商品，其中，國泰證券更提供同步美國市場交易時間，使投資人可與海外市場同步，小額債券投資不中斷。

另一方面，債券市場除了可小額投資外，也可透過定期定額方式布局，國泰證券App於2022年推出「定期投資專區」，不僅將原先投資介面進行整合，更推出多項降低投資門檻的投資服務，協助投資人在股票、ETF及債券上有效率的定期投資布局，例如美股僅需10美元就可進行定期定額投資。根據CMoney數據顯示，統計至2023年3月，台灣前三大規模的債券ETF分別為中信高評級公司債、群益10年IG金融債及國泰A級公司債等，投資人可透過國泰證券App「定投專區」小額布局債券市場，以一籃子商品投資達到分散風險之效益。欲瞭解更多國泰證券相關投資服務，請於官網 https://www.cathaysec.com.tw/ 查詢。