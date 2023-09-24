台灣福斯 明年導入新電動車

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Volkswagen全力展開電動車計畫，預計於2026年前投入180億歐元資金（約新台幣6,100億元）於電動車生產及電池工廠，2025年前推出MEB＋模組化平台，提供更長續航里程、更短充電時間以及可負擔之價格。

Volkswagen電動車全車系，包括：ID.2all概念車、ID.3、ID.4、ID.5和品牌旗艦ID.7，同時拓展ID.系列之性能車款GTX，此次Volkswagen於德國IAA慕尼黑車展中首演ID. GTI概念車成為全球焦點，除了MEB模組平台外，再為電動車量身打造APP550全新電能驅動系統，予以強大性能，吸引車迷的目光。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「Volkswagen了解休旅車於市場的重要性，因此積極向原廠爭取，台灣福斯汽車確認於明年上半年正式引進純電休旅ID.4與純電跑旅ID.5，掀開Volkswagen電動車扉頁。」

純電休旅ID.4可謂全電動車系最受消費者喜愛之車款，2022年全球銷售量已突破170,000輛，同時榮獲Euro NCAP五星最高評價，而美國高速公路安全保險協會中，ID.4更摘下「最高安全獎項TOP SAFETY PICK+」的桂冠，榮獲世界級各大獎項的肯定。

首款純電斜背跑旅ID.5魅力不容小覷，外觀具有未來感兼具運動化，受惠於MEB模組化平台技術，保持更為寬敞車室空間，針對安全，ID.5於去年榮膺Euro NCAP最高分，五星評價，全方位守護駕駛與乘客安全，同時ID.5擁有高續航里程，提供消費者無後顧之憂的駕馭體驗。此外，Volkswagen也特別為喜愛頂尖性能消費者打造GTX車系，展現更為運動化的車款，給予熱血電動車操駕享受。