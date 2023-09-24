香檳王X睿麗餐廳 星級主廚獻技

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享譽國際的傳奇米其林三星主廚Thomas Buhner不僅是全德國目前10大米其林三星主廚之一，名列於全世界約130位頂級三星主廚，已為歐陸Fine Dining傳奇指標。此次更是全台唯一攜手香檳王Dom Perignon打造尊榮品酩菜單，將豪奢、精緻的Fine Dinging文化，傲然綻放於La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳。

Thomas Buhner積累30餘年豐厚美食經驗，於台灣盛大開幕全球首間餐廳「La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳」，重現其在歐洲著名「三維料理哲學」，詮釋料理靈魂三個維度，第一維度：著重食材各自純粹天然風味。第二維度：講究並調整烹調料理手法的過程。第三維度：全方位延伸連貫每道料理風味。並特別邀請來自香港的星級主廚楊展浩（Xavier Yeung）作為行政主廚，共同討論設計餐點。

此次兩大世界級指標合作，也是香檳王（Dom Perignon）首度在台灣以Fine Dining形式亮相，透過主廚Thomas Buhner與楊展浩（Xavier Yeung）共同設計的香檳王品酩菜單，靈感取自香檳王（Dom Perignon）的「和諧」（Harmony），運用「不是時時刻刻提供，也不是千篇一律，但一定都是最好的。」藉烹飪將它們最棒之處淋漓呈現，喚醒客人心中美好記憶，同時創造難忘新記憶，這就是La Vie by Thomas Buhner睿麗餐廳餐飲哲學，並貫徹香檳王Dom Perignon和諧精神而打造的香檳王品酩菜單。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）