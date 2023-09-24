SUBARU北投展示中心 換新裝

自2013年成立以來，由台灣意美汽車直營的SUBARU北投展示暨服務中心深耕在地10年有成，看好台北市北區強勁的發展潛力，同時進一步提升並擴大台北地區服務量能及品質，台灣意美汽車傾注品牌資源打造最高規格的銷售服務體驗，全方位進化升級的SUBARU北投展示暨服務中心日前正式開幕啟用，包括陳唱集團副董事長兼董事總經理及意美集團執行長陳駿鴻、台灣意美汽車董事總經理方淑霞等經營團隊均親臨現場參加開幕典禮，未來這座嶄新的據點將以最新穎的軟硬體設施及尊榮服務款待每一位顧客，提供消費者與眾不同的購車體驗。

陳駿鴻表示：「感謝台灣車迷朋友長期以來對於SUBARU品牌的愛護與支持，SUBARU致力於推出多款不同性能並能夠展現車主獨特魅力的車款。在SUBARU，我們堅信『車』不只是一種交通工具，更是何時何地都能長伴在您左右的重要夥伴。全新SUBARU北投展示暨服務中心的開幕是一個嶄新里程碑，而積極強化並拓展新車銷售與維修保養據點，一直都是意美汽車集團在台發展的首要目標，我對台灣汽車市場始終深具信心，未來台灣意美汽車仍將在台灣積極布局經銷通路與推動全面升級展示中心及服務廠軟硬體等相關計畫，持續展現深耕台灣的堅定承諾與決心。」