迪士尼、漫威掛保證 野獸國年營收10億拚上櫃

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作為迪士尼授權商之一，台灣美系玩具龍頭野獸國，早早就實現「跨境業務」，將商品賣到全球。它，究竟如何辦到？

台灣影迷等著要看電影前，常常莫名就走進影廳無所不在的小國度，這個國度名叫「野獸國」，在裡頭，什麼電影、動漫角色的周邊商品都有。

發跡於2010年的「野獸國」，已默默成為迪士尼、漫威、皮克斯、環球和華納等品牌的重要代理商。而且，它更取得所有玩具類合約的全球授權，不只是賣，還負責設計開發，將它們賣往20餘國。近年，它的年營收平均已達10億元水準。

野獸國堪稱台灣的「玩具專家」，而它的創辦人是46歲的楊詠喨。他一手打造了這個既有童趣、又有商機的王國。

然而，這一切的開始卻有些因緣際會。

楊詠喨原本對電影、玩具就有興趣，但他從美國加州知名研究所畢業後，一開始選擇到事務所當會計師，偶爾趁工作之餘在交易網站eBay上買賣公仔，但充其量只是個業餘愛好者而已。

然而，一次變故讓他決定回台創業。楊詠喨回憶，當年他在事務所遭遇種族歧視，忍無可忍後決定辭職，卻礙於沒有綠卡只能返台。由於他本來就對公仔興趣濃厚，心想不如乾脆把興趣變事業，於是投入2、30萬元，先從簡單的代理商做起。

「其實我辭職一個月前就想好，要做到代理、產品、展覽三大事業。」楊詠喨透露，他既然要做，就要把事業做大。但他是如何一步步，將小代理商做成營收10億元的「野獸國」？

攻大人美系IP 代理邁向自製

不同於多數業者紛紛搶進日系市場，楊詠喨初期就決定瞄準美系市場。「我只做自己懂的生意，也只做大人的玩具。」他解釋，自己本就對美系公仔較熟悉，且走成年客群的高單價收藏品路線，競爭者也相對較少，「當時99％都做日系，我們只抓1％的客群就好。」

果不其然，策略立馬奏效，野獸國陸續透過代理HOT TOYS的鋼鐵人、魔戒雕像、憤怒鳥等商品打響名號。可惜好景不常，隨著愈來愈多人切入美系市場，業者間紛紛削價競爭。

於是楊詠喨開始思考改變，他希望以「服務」取勝，在市場上找到品牌定位，「我們在盒子上有雷射標籤，可以提供半年保固，水貨雖然便宜幾百塊，但遇到事情沒人處理，甚至還有人會花錢去買我們的盒子。」透過服務差異化，讓野獸國從激烈競爭中倖存下來。

憑代理業務奠定財務基礎後，野獸國更開始「客製化」自家產品，為客戶量身打造相關周邊。舉例來說，飯店業者的客群多為政商人物，他們就會推出筆記本、行李箱掛牌等周邊產品。

楊詠喨指出，這些看似簡單的業務，實際上也在訓練員工繪製2D、3D圖案的能力，一來減少對日、韓、香港畫師的依賴，二來更大幅降低了外包廠商走漏圖案的可能，為下一步的授權業務做好準備。

獲迪士尼背書 助闖海外市場

有了設計能力後，野獸國開始開發授權商品。「第一個與迪士尼簽約的IP授權為《神鬼奇航》，因為我喜歡強尼戴普。」楊詠喨笑說。能取得該授權，他歸功於野獸國首個授權IP《海綿寶寶》，正因有頭一次經驗建立聲譽，迪士尼才敢於信任。

「迪士尼的審核相當嚴格，從圖檔、工廠到產品都要逐一檢測。」楊詠喨直言。不過，他反倒將此視作進步的動能，為了符合迪士尼的要求，野獸國的產品也有了質的提升。

截至現在，野獸國已擁有超過3千樣迪士尼的授權商品，至今仍為最大宗的營收來源。其中，最具代表性的商品，就是一四年野獸國自主研發並熱賣的「磁浮鋼鐵人」，一隻單價4千塊，當時賣破5、6萬隻，銷售額粗估超過兩億元。

隨著野獸國的產品研發、品質獲得迪士尼信任，授權業務也逐步拓展到海外。「一開始不夠有名，講野獸國大家以為是詐騙，迪士尼的人跟著去有保證。」楊詠喨稱。

目前台灣本土市場占整體營收逾7成，後續他計畫將台灣已被驗證的成功模式複製到其他市場。例如，台灣在7-ELEVEN銷售，他便會在美國當地找出類似的通路，如連鎖藥妝店CVS等。

此外，野獸國的最後一塊事業版圖是「展覽」，由其自行策展的展會還能授權到其他國家。最成功的一次，莫過於2015年在台北中正紀念堂舉辦的冰雪奇緣展，觀展人次達36萬多，台灣至今無其他IP展能破。

從2010年的第一家地下室門市，到現在全台共有12家實體門市，員工也從十幾人到現在兩百多名。

楊詠喨說，未來將在百貨拓點，吸引更多不玩玩具的客群加入，同時向興櫃邁進，繼續拓展海外事業。看來，即使一開始只是因緣際會，但頭洗下去了，楊詠喨就再也不想停下野獸國的腳步了。

文／徐采薇