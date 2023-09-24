30年危老全台過半數 檢視「這2項要素」才真安心

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今年是921大地震24年，然而，台灣危險老舊建築依舊大量存在。據統計，全台超過30年以上的老舊房屋已超過半數，數量相當驚人，住宅老化也越來越顯著。建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，全台危險老舊建築比例不斷攀升，加上部分地區處於土壤液化、海砂屋、順向坡及結構已毀損或平面配置不佳等問題，不應忘記歷史的慘痛教訓，危老都更重建更應重視建築安全與把關施工品質，讓身處地震帶的台灣真正能住的安心放心。

他表示，有不少民眾認為，自己的房子能夠撐過921地震，就代表一定堅固沒問題。但，真的是如此嗎？

他強調，921地震之前設計興建的建築普遍存在以下三個危險基因：

1. 設計抗震能力比較不足。

2. 當時工人的施工品質觀念都以好施工為原則。有些攸關安全品質但不好施工的地方，大家都不想做，也認為沒有關係。

早年建築結構分析程式計算工具比較不足，有些還用手計算。若建築結構型式是較為複雜，如：大L、大T、大U等，比較沒有辦法做完整的分析設計。

3. 921地震之前建築結構型式設計屬於較為複雜的大L、大T、大U等，會有比較沒辦法做完整分析設計的疑慮。

另外，在土壤液化的部分，921地震之前沒有針對這部分的相關法規規範。現在老舊建築若是位於土壤液化區域，當地震來襲時更加危險的。

921地震沒倒 不代表施工品質安全

戴雲發提醒，一棟真正安全的建築物，必須同時掌握「結構規劃設計」與「良好的施工品質」才真正有保障，民眾不可陷入耐震力提升就一定代表比較安全的迷思之中。

921地震沒倒的房子不代表施工品質及安全一定沒有問題，另因混凝土有使用年限，會受風化和脆化等影響，造成建築物抗壓抗震能力逐漸下降。

他指出，現在建築業正面臨缺工的問題，社會住宅及危老都更重建大量推動，加上民間建築的大量興建，讓缺工問題更是雪上加霜。同時，現在的新建築蓋得比921地震之前的建築更高、更大，缺工問題及施工品質的品管要求要如何兼顧？是政府及建築業界面臨的最大課題。

鋼筋、模板都重要 確保建築安全

他建議，要採用工業化、系統化的建築方式，有效解決建築業缺工及安全品質無法確保的問題，國內創新優良技術工法部分的應用就相對重要，比如有關建築結構安全最重要的鋼筋工程，建議可以採用符合「國家發明創作獎金牌」及「低碳工法標章」認證的「鋼筋系統工法」，讓建築安全品質更加確保。

模板工程的部分可以採用系統化模板，將施工精準度做得更確實、品質更穩定，甚至機電系統都可以往系統化來規劃施工，在加工廠預先做好基本加工組裝，讓工地的施工品質確保性更高，還能同時大幅減省現場工人的需求。

戴雲發強調，唯有透過新時代的系統化建築工法來蓋房子，建築安全才會更有保障，如此才能建造真正抗震安全的百年建築，讓社會大眾免於大地震帶來的災害恐慌。

文／彭蕙珍