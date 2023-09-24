銀行公會9／26改選理事長 預計雷仲達回任

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原銀行公會理事長雷仲達6月16日從合庫金控董事長轉任兆豐金控董事長，因銀行公會理事一職為會員機構推派為代表，轉任後必須依照法規先行解任理事，因此雷仲達日前卸任理事長，並通過由臺灣銀行董事長暨臺灣金控董事、前銀行公會理事長呂桔誠代理。

銀行公會將在9月26日於臺灣銀行公庫部舉行會員代表大會，將先補選新任理事後，選出新任理事長，預計雷仲達將會被選任新任理事後，再次出任理事長。

銀行公會強調，由於理事為會員機構推派為代表，雷仲達原為合庫金代表，並在去年9月當選為新任理事長，但因6月16日雷仲達轉任兆豐金，原先合庫金的會員機構代表資格喪失，因此依照法規，必須解任雷仲達的理事資格，所以導致銀行公會理事長出缺，也因此在6月29日的理監事會議當中，通過由呂桔誠代理理事長。

銀行公會6月29日的理監事會中，由常務理事推派由呂桔誠代理理事長，雷仲達則是先以兆豐金董事長身份轉聘為顧問。

由於雷仲達是因為轉任機關而卸任理事長一職，因此預計改選後，雷仲達仍將繼續擔任銀行公會理事長。

雷仲達去年9月上任理事長後，主要鎖定七大重點工作，包含協助推動國家重點產業發展、引導授信企業進行低碳永續轉型、推動理財產業升級、持續提升金融友善服務環境、強化防範詐騙措施，守護民眾財產安全、健全公司治理法制規範、強化資安風險防禦能力。

此外，近期銀行公會代理理事長呂桔誠第四度率團赴紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，共有5位董事長親率高階主管共襄盛舉與美國法遵專家熱烈交流，其中，雷仲達也一起前進紐約，充分向國際宣示我國銀行業戮力提升法遵的決心，也展現臺灣銀行業由上而下重視法遵的意識與文化。