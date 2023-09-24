華為、Vivo齊推新機 Mate 60正式登場

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華為將於9月25日舉行秋季新品發表會，正式發布已經少量上市販售的Mate 60系列手機、Mate Pad Pro平板等產品。而華為也將在9月26日，在台灣舉行發表會，推出智慧穿戴、TWS藍牙耳機等產品。

今年全球消費性電子產品市場低迷，手機品牌中，僅華為逆勢提高出貨量預估，殺手級產品就是8月底上市的Mate 60、Mate 60 Pro系列手機。在被美國科技封鎖3年後，華為以自研自製麒麟9000S晶片，跑出5G網速，高調重回旗艦手機市場。

儘管麒麟9000S晶片效能遠遠落後蘋果iPhone 15 Pro系列使用的A17晶片，約略是A13晶片等級，也遠遠落後於高通驍龍8 Gen 2和聯發科天璣9200，但憑著中國市場的民族主義風潮，把自研自製的麒麟9000S晶片推上神壇，也帶動銷售神話，Mate 60系列出貨量一路從500萬台推升到5,000萬台以上。

華為將在9月25日正式發布Mate 60系列手機，以及搭載麒麟9000S的折疊機Mate X5和最大平板Mate Pad Pro。Mate X5折疊機頂規12GB+1TB售價，高達人民幣1.69萬元，約新台幣7.45萬元，是首台售價突破7萬元的手機，更是史上最貴智慧手機，中國大陸網友更稱其為「電子茅台」。

Mate 60系列手機僅在中國市場販售，不進行外銷，因此華為26日在台灣舉行的發表會，以穿戴裝置為主，將推出HUAWEI WATCH GT 4、藍牙耳機HUAWEI FreeBuds Pro 3等產品。

陸系手機大廠Vivo，26日也將在台灣推出新手機V29。V29 採用高通驍龍778G處理器，有8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB等3種規格，支援5G網路、雙卡雙待，有太空黑、喜馬拉雅藍、仙女紫及壯麗紅等4種顏色。