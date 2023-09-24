中秋連假前 百貨周年慶啟動預購

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年百貨周年慶在預期出國潮可能減少消費支出、挪用出國影響，包括統一時代百貨等均提前在中秋節連假開打周年慶，而新光三越、大葉高島屋百貨等則準備於26日舉辦記者會預告今年周年慶因應改裝新櫃與滿千送百促銷，業者強調，周年慶預計秋節後登場，中秋連假三天正好提前預購，有助整體集中消費。

新光三越總經理吳昕陽日前亦表示，今年周年慶確實不好做，主要受出國影響，消費支出相對保守，新光三越為刺激國人消費，光是下半年全台14店就有逾360家改裝新櫃登場，以即時流行資訊與商品提供國人最快速採買途徑，加上台北南西店在下月5日周年慶開打首日，亦同步推出日本展，不必出國也能買到日本上百款伴手禮，且以點數倍數送刺激國人島內消費。

今年百貨周年慶已由台中百貨業包括台中大遠百等率先於21日開跑，遠百祭出化妝品／內睡衣雙重優惠單筆2,000送200元；百貨服飾累計滿5,000送500，APP會員獨家加碼女／男／童裝單筆滿8,000加送300，搭配館內雙重優惠可望帶動提袋率。此外，國際精品首12日單筆滿萬送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿萬送千；大家電則鎖定高消客單指定專櫃滿萬送千、保健器材滿5,000送600元；養生櫃單筆滿萬送500元，可望再衝一波高客單。