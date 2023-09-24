裕隆城28日開幕 趕迎中秋連假營運高潮

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醞釀籌備近10年，裕隆（2201）旗下新店裕隆城於20日試營運後，即將在本周28日正式開幕，開幕當天裕隆集團執行長嚴陳莉蓮及誠品董事長吳旻潔都將出席，隨著開幕隔天即進入中秋連假，也將把裕隆城推上落成啟用後的首個營運高潮。

新店裕隆城營業面積高達3.3萬坪，為新北最大營業商場，當中最受矚目的有誠品生活總面積達1.9萬坪、號稱全亞洲最大規模旗艦店；亦為威秀在新北最大複合式商場，共有14個影廳、2,000個影院座席。

一至四樓的誠品，除打造新北最大書店，更集結近250個品牌進駐，而裕隆自行招商部分，包含集團旗下台元紡織及嘉裕等自創品牌登場，全新餐飲品牌TOK也是首度亮相，另有包括宜得利家居及MUJI無印良品等生活大店也都進駐。

為滿足區域辦公及社區型需求，裕隆城內也有近70個餐飲品牌，包括有新馬辣、添好運、CAFEIN硬咖啡及藏壽司等店都將在開幕前後陸續進駐，將助力裕隆城成為新店最大集客區。

配合裕隆城開幕，裕隆於五樓中央策展區目前特別規劃裕隆70人車生活特展，希望傳達裕隆成立以來實現造車夢想和共好永續宜居城市的歷史故事。不過，對於外傳現場將展出飛羚及自有品牌納智捷純電車n7，裕隆澄清，沒有這樣的規劃。

不過，據了解，執行長嚴陳莉蓮當天出席開幕活動時，亦有可能搭乘早先鴻海董事長劉揚偉試駕影片當中的n7作為其座駕。

隨著裕隆城開幕，未來對裕隆年租金貢獻估約可達3.5～4億元，不過，由於裕隆城至9月下旬才啟用營運，今年收租時間不到一年，儘管有一季約1億元的租金收入，但現金流量至9月開始，此前已開始攤提，因此裕隆城在今年仍無法貢獻獲利，明年才會有正向獲利貢獻。