台股拚收月線翻紅 聚焦季底作帳、台積電及AI股走勢兩因素

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上周聯準會如市場預期維持利率不變，但年底仍將有一次升息及偏鷹派訊息，影響美股波動下挫，台股也連續拉回，指數接連跌破季線、月線、半年線。本周有中秋節因素，九月來指數累計仍下跌290點，盤勢拚收月線翻紅，市場聚焦法人與集團季底作帳、台積電及AI股走勢兩因素。

22日的三大法人賣超142.6億元，其中外資賣超148.38億元、自營商賣超16.88億元，投信持續加碼，單日再買超22.62億元。周合計三大法人賣超金額1,285.12億元，外資周賣超1,054.14億元，自營商周賣超332.59億元，投信周買超101.6億元。外資台指期也增持空單，22日未平倉空單餘額1萬613口，周增持空單9,144口。

22日加權指數收16,344.48點，日K線中止四連黑收紅，但周指數下跌576.44點及周跌幅3.41％，而九月來到22日指數仍下跌290.03點（跌幅1.74％），本周僅四個營業日，指數收月線要拚翻紅仍有難度。市場首要關注法人與集團作帳，包含投信、自營商等法人衝刺季底績效拉抬特定題材股；另聯電、華新、遠東等集團股，近期走勢也受到關注。

上周權值龍頭台積電連五日下跌，22日股價收低522元，周跌幅6.45％，外資連五日賣超台積電，外資周合計賣超量9.09萬張，投信及自營商周各小買超246張、1,173張，台積電周的三大法人淨賣超量8.94萬張。台積電本周能否止跌回穩，備受市場關注。

另AI股方面，廣達、緯創、技嘉等AI指標股近兩日股價連續震盪收紅，其中廣達股，21日外資有買超4,416張，投信更連三日買超；緯創股，22日外資買超1,407張，投信也連兩日買超；技嘉股，外資雖近兩日轉賣超，但投信及自營商22日都中止連賣，轉買超471張、502張。

本周法說會題材股，包含：信大、聲寶、協易機、東洋、安心、元禎、新至陞、明達醫、揚博、富爾特、國票金、晶碩等，個別營運展望也牽動個股行情。