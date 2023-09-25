數位部參與科普列車 規劃及參與資安網路車廂活動

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為鞏固台灣科技領先全球的優勢，科技教育必須往下扎根，數位發展部響應國家科學及技術委員會連續多年舉辦「臺灣科普環島列車」活動，在10月30日啟航的科普列車中，以「資通安全與先進網路」為主題規劃及參與車廂活動，讓國家未來主人翁寓教於樂的接觸先進網路技術、培養資安意識，為台灣邁向數位國家打造更安全的路途。

數位發展部數位產業署呂正華署長9月23日蒞臨於高雄舉辦行前記者會時指出，很高興能在高雄捷運/輕軌彩繪列車登場的美好時刻，向大家預告科普教育列車的盛宴即將到來。我們都知道，推動國家數位經濟的發展，有賴數位科技人才的養成，而數位人才的教育得從小扎根，這次數位發展部參與「臺灣科普環島列車」活動，就是看準資訊安全的重要性與日俱增，我們希望台灣孩子從小開始使用網路時，就了解網路技術的發展與資通安全的重要性，如此不僅可讓孩子更具安全意識的享受網路生活，未來甚至可以成為國家發展數位經濟的可用人才。

2023年「臺灣科普環島列車」八節車廂中，數位發展部在第五節車箱規劃4項實驗活動，分別為資策會資安所設計的「偵探解密團」與「謎中追尋X-man」遊戲，以及師範大學數感實驗室所設計的「密碼筒」與「加密日記」遊戲，讓登上列車的小學生透過闖關方法，體驗先進5G專網科技、雲端/大數據及物聯網智慧應用，也讓孩子從遊戲中建立「零信任」的網路使用思維。

延續往年科普列車的環島精神，今年科普列車再度由Q博士擔任列車長，帶領各位孩童們體驗精彩的科普旅程。而為了讓小學孩童可以無障礙體驗活動，第五節車廂除了有數位產業署媒合安排共10位T大使擔任關主，也邀請淡江高中、台南一中共30位學生，他們將從「知識接收者」轉變為「知識傳播者」，在活動中訓練、協助小學生闖關。

當網路成為人們生活的基本元素，資訊安全的重要性與日俱增，影響所及從個人財產保護、產業發展甚至到國家安全等層面。是以民眾應該從小學習網路科技知識及養成資訊安全意識。相信這次「臺灣科普環島列車」活動透過產業人士到各級學校學生的共同參與，將深度融合科技產業與科學教育的關係，達到科普教育的廣泛推廣成果，也為培養未來科技領域的資通安全新生代人才，扎下根基。