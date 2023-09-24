天蠍座心想事成 天秤座順市而為

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◎白羊座（3月21日～4月20日）投資買賣 值得努力

貴人磁場十分明顯，本周的旺運策略就是積極廣結善緣。中秋佳節該送禮的就不宜怠慢，對於親友貴人的祝福更是不能少。財利運勢頗佳，投資買賣與業務行都值得加把勁。工作運勢也理想，抱持學習的心與思維無往不利。投資求財，仔細觀察國際財金動向，順勢而為。幸運物與色彩：白色瑪瑙與乳白色。幸運數字：8、6、4、7及其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日）購屋置產 吉屋可得

金星獅子，位於中段。貴人磁場十分明顯，本周大利廣結善緣，就從中秋節的圓滿祝福開始。財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷都值得努力。家庭運勢也十分理想，對於有意購屋換屋的獅子們來說，本周值得勤快賞屋，吉屋可望覓得。投資求財，任何反彈都宜站在賣方。幸運物與色彩：蛋白石與茶色。幸運數：4、3、8、0及其組合。

◎射手座（11月23日～12月21日）虛心學習 貴人幫襯

人脈就是錢脈，這也算是不滅定律吧！因此積極營造廣結善緣的機會，且勤快地落實，貴人運財易獲得提升，事業運也有機會如意順遂。本周最為理想的是職場事業運，抱持學習的心和態度，事業貴人也容易獲得凝聚。投資求財，鎖定權值股動向，順勢而為。幸運物與色彩：紫水晶與紫色。幸運數字：9、1、4、3及其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日）就線論線 遵守紀律

木星金牛，位於中段，繼續逆行。天王金牛，位於後段，也繼續逆行。本周諸事不宜，即便是勢在必行的事務，最好能緩則緩。尤其家庭方面的事務，事緩則圓，人緩則安。幸運的是，工作的機會出現了，值得金牛們掌握。投資求財，就線論線，遵守紀律。幸運物與色彩：舒俱徠石與深紫色。幸運數字：9、1、4、8及其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日）洽商合作 稍安勿躁

水星雙女（處女），位於中段。由於行星的磁場十分理想，雙女（處女）們成為本周最幸運的星座。抱持學習的心態與思維，除貴人運容易獲得提升，事業運也有機會獲得升級。不過財利運勢部分，宜謹慎理財，合作事務的洽商，稍安勿躁。投資求財，高出低進，營造短線財利。幸運物與色彩：璧璽與紅色。幸運數字：9、1、3、8及其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日）國際財金 重要依歸

冥王山羊，位於後段，繼續逆行。學習的氣場依舊旺盛，因此也仍舊會是讓運勢提升的機會。即便是中秋佳節的旅遊，大自然的景象與所見所聞都有機會成為旺運的元素。該放下的，千萬不要太執著，眼不見為淨，轉念即菩提。投資求財，國際財金值得關注。幸運物與色彩：琥珀與棕色。幸運數字：1、4、9、0及其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日）職場異動 避之為宜

一動不如一靜，居安思危是本周雙子們的趨吉避凶態度。職場上的異動避之為宜，即便是再好的機會也是如此。人際關係是門大學問，當氣氛與磁場不理想的時候，就先從謹言慎行做起。家庭運勢頗佳，搬家、入宅與修造之舉適宜進行。投資求財，設妥區間，順勢而為。幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。幸運數字：6、9、2、1及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日）投資求財 順市而為

天秤之月，展開序幕。火星天秤，進入中段。健康磁場並不理想，對於勞累與壓力不宜掉以輕心，趁中秋佳節，安排短程旅遊，既得了歡樂，又有利健康。貴人磁場十分明顯，本周大利積極廣結善緣。貴人氣旺了，財利運勢也提升了。投資求財，觀察市場的氣氛順市而為。幸運物與色彩：石榴石與藍色。幸運數字：6、1、8、4及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日）調節納財 主要策略

偏財運勢格外理想，商務買賣與業務行銷值得加倍努力。也值得為自己的好運買張彩券，中獎了日子就改變了。家庭運勢也理想，有意購買屋宅者，本周是理想的賞屋周，貴人在身邊，合作機會出現了值得掌握。投資求財，短線靈活，只為了調節納財。幸運物與色彩：藍晶石與藍色。幸運數字：1、6、8、0及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日）短線財利 靈活運作

人際關係磁場頗佳，本周大利廣結善緣，中秋節是最好的機會，向親友貴人寄送佳節快樂的祝福，寄愈多運勢愈理想。雖然家庭運並不理想，不過由於機會能量依舊明顯，因此本周中秋節務必營造「月圓人團團」的氛圍。投資求財方面，短線靈活運作，有利可圖。幸運物與色彩：虎眼石與金黃。幸運數字：8、7、3、0其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日）把握機會 心想事成

這是個幸運的一周，首先貴人運超理想，其次還有心想事成的能量。中秋佳節該營造的家庭圓滿，就不應該遲疑與怠慢。中秋佳節對朋友的祝福，有利下半年事業運的順遂。機會來了，點子出現了，就該積極掌握，夢想成真的現象容易出現。投資求財，靈活運作，營造短線財利。幸運物與色彩：硨磲與白色。幸運數字：6、1、9、3及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日）急漲調節 急跌承接

土星雙魚，位於前段，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。貴人運格外理想的本周，廣結善緣絕對會是旺運的必然策略，而貴人就在身邊，因此從珍惜身邊的人開始。借力使力少費力，廣結善緣之後的合作機會值得掌握。投資求財，急漲調節，急跌承接。幸運物與色彩：黑曜石與辣椒紅。幸運數字：9、3、4、7及其組合。