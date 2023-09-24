水上明月海景渡假旅店：花蓮七星潭之美，優惠方案限時開放

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依山傍水的花蓮宛如世外桃源，太魯閣、七星潭更是必訪景點，前者鬼斧神工，獨佔一份世界奇景，後者則有鵝卵石與斷層共譜的浪濤交響曲，自行車、高爾夫、觀星等活動可滿足不同年齡遊客所需；而花蓮縣政府也在旅館民宿業大力推廣在地蔬果製成獨特醬料，將帶起新一波觀光旅遊潮，七星潭水上明月海景渡假旅店經理賴進明表示，疫情前七星潭每年遊客人數超過百萬，現已見到回流盛況。

花蓮因崇山峻嶺、大海阻隔，清領、日治時期沒有過多的開發，但七星潭在當時已是不同種族以物易物、買賣的地方。清領時期，撒奇萊雅族生活在此，湖潭不只是野鴨過冬、也是族人捕捉魚蝦之處。

外海則是該族與阿美族的漁場，黑潮沿菲律賓海域北上，帶來大量浮游生物、洄游魚種，成為鯨豚生活圈之一，如今也發展為賞鯨觀光產業。東部定置漁場多集中在七星潭附近，是許多民眾購買鮮魚的優先選項；而台灣將鰹魚製成柴魚的廠家，也在當地設有博物館，自產自銷。

而從七星潭延伸至大海的陡降形海灘，也在海浪與岸上鵝卵石衝共同衝撞出絕美濤聲、迷人浪花。賴進明表示，許多民眾在七星潭疊石打卡，「聽說會帶來好運」，也有野餐、拍照的民眾，他表示，光是聽到浪聲，就能療癒大半身心。

此外，七星潭光害程度低，也是東海岸最佳觀星場所之一，用手機就能拍出浪漫銀河。也有許多航空迷追到此處，紀錄著戰機翱翔天際的英姿；歷史迷除了四八高地，還有戰備坑道可以遊歷。

賴進明表示，七星潭每年能吸引百萬遊客，除了原民文化、漁獲豐富，在地也有許多玩法，例如從七星潭租借自行車，一路騎到鯉魚潭，全長約38公里，途經四八高地、咖啡廳等處，但一趟下來，可體驗海天一色絕佳美景。

而臨近七星潭的花蓮高爾夫球場由台灣高爾夫球之父陳金獅所設計，砲台式果嶺、短洞距離高低差大，許多企業家紛紛組團到此揮杆挑戰，也是國內長春菁英賽、TPGA 巡迴賽場地之一；邊打球邊見到中央山脈的雲海變化，也是西部打球難有的體驗。

花蓮縣政府今年舉辦首屆「醬醬好」比賽，由農民將作物製為醬料，包括鳳梨、刺蔥、蕗蕎、金針、馬告、山苦瓜、泥火山豆腐等，賴進明表示，七星潭水上明月海景渡假旅店9月中旬就會開始採用花蓮專屬醬料入菜。

面對國外機票、簽證費居高不下，賴進明呼籲，花蓮旅遊千遍也不厭倦，民眾可以七星潭為起點，往北可體驗飛行傘、立槳，向西可閒逛蓮池生態公園、拾階步道，南方則有柴魚與觀光工廠、定置漁場、花蓮市區等，可體驗台灣東部海洋文化。