前往主要內容
工商時報LOGO

水上明月海景渡假旅店：花蓮七星潭之美，優惠方案限時開放

東岸唯一歐風海景旅店-水上明月，現推出三天二夜續住優惠方案，僅需19,999元，提供主廚特製早、迎賓茶點，晚餐，晚餐佐威士忌、紅酒，花蓮火車站免費接駁、7D電影遊戲免費體驗、海洋天際SPA水療池等，期盼能與民眾共創美好回憶，優惠方案僅到11月30日止

  • 工商時報 王妙琴
七星潭為花蓮必遊景點，水上明月位置為海景第一排，沐浴、用餐都能欣賞美景。圖/業者提供
七星潭為花蓮必遊景點，水上明月位置為海景第一排，沐浴、用餐都能欣賞美景。圖/業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

依山傍水的花蓮宛如世外桃源，太魯閣、七星潭更是必訪景點，前者鬼斧神工，獨佔一份世界奇景，後者則有鵝卵石與斷層共譜的浪濤交響曲，自行車、高爾夫、觀星等活動可滿足不同年齡遊客所需；而花蓮縣政府也在旅館民宿業大力推廣在地蔬果製成獨特醬料，將帶起新一波觀光旅遊潮，七星潭水上明月海景渡假旅店經理賴進明表示，疫情前七星潭每年遊客人數超過百萬，現已見到回流盛況。

花蓮因崇山峻嶺、大海阻隔，清領、日治時期沒有過多的開發，但七星潭在當時已是不同種族以物易物、買賣的地方。清領時期，撒奇萊雅族生活在此，湖潭不只是野鴨過冬、也是族人捕捉魚蝦之處。

外海則是該族與阿美族的漁場，黑潮沿菲律賓海域北上，帶來大量浮游生物、洄游魚種，成為鯨豚生活圈之一，如今也發展為賞鯨觀光產業。東部定置漁場多集中在七星潭附近，是許多民眾購買鮮魚的優先選項；而台灣將鰹魚製成柴魚的廠家，也在當地設有博物館，自產自銷。

而從七星潭延伸至大海的陡降形海灘，也在海浪與岸上鵝卵石衝共同衝撞出絕美濤聲、迷人浪花。賴進明表示，許多民眾在七星潭疊石打卡，「聽說會帶來好運」，也有野餐、拍照的民眾，他表示，光是聽到浪聲，就能療癒大半身心。

七星潭水上明月採用新藝術風格打造而成，內部為混搭式美學。圖/業者提供
七星潭水上明月採用新藝術風格打造而成，內部為混搭式美學。圖/業者提供

此外，七星潭光害程度低，也是東海岸最佳觀星場所之一，用手機就能拍出浪漫銀河。也有許多航空迷追到此處，紀錄著戰機翱翔天際的英姿；歷史迷除了四八高地，還有戰備坑道可以遊歷。

賴進明表示，七星潭每年能吸引百萬遊客，除了原民文化、漁獲豐富，在地也有許多玩法，例如從七星潭租借自行車，一路騎到鯉魚潭，全長約38公里，途經四八高地、咖啡廳等處，但一趟下來，可體驗海天一色絕佳美景。

而臨近七星潭的花蓮高爾夫球場由台灣高爾夫球之父陳金獅所設計，砲台式果嶺、短洞距離高低差大，許多企業家紛紛組團到此揮杆挑戰，也是國內長春菁英賽、TPGA 巡迴賽場地之一；邊打球邊見到中央山脈的雲海變化，也是西部打球難有的體驗。

花蓮縣政府今年舉辦首屆「醬醬好」比賽，由農民將作物製為醬料，包括鳳梨、刺蔥、蕗蕎、金針、馬告、山苦瓜、泥火山豆腐等，賴進明表示，七星潭水上明月海景渡假旅店9月中旬就會開始採用花蓮專屬醬料入菜。

七星潭水上明月與花蓮縣府合作推廣在地小農獲獎醬料。圖/業者提供
七星潭水上明月與花蓮縣府合作推廣在地小農獲獎醬料。圖/業者提供

面對國外機票、簽證費居高不下，賴進明呼籲，花蓮旅遊千遍也不厭倦，民眾可以七星潭為起點，往北可體驗飛行傘、立槳，向西可閒逛蓮池生態公園、拾階步道，南方則有柴魚與觀光工廠、定置漁場、花蓮市區等，可體驗台灣東部海洋文化。

七星潭水上明月海景渡假旅店之頂級國王房。圖/業者提供
七星潭水上明月海景渡假旅店之頂級國王房。圖/業者提供

相關新聞

您可能感興趣的話題

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 2檔ETF將跟進月月配 他點名長榮等4位成分股選手 殖利率衝8％

  2. 政府補助9.8億元建置充電樁 13檔概念股吸睛

  3. 明揚大爆炸舊廠全毀 明安持股52％將受波及

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。