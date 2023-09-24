《台北股市》外資賣超衝擊投資情緒 選股難度升高

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【時報記者任珮云台北報導】外資上周在台股再度轉為賣方，賣超金額擴大至1056.95億元，改寫2022年6月中旬以來單週賣超最高金額，自營商連續賣超週數也推進至第8週，單週調節332.59億元，僅有投信法人力挺台股，連續第8週買超，上週回補98.49億元，三大法人合計賣超1291.04億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，受到聯準會鷹派的展望影響，上週又再度轉為賣超，累計9月來外資以調節台股超過千億元，達1307.72億元，金額已超過8月調節的1240.02億元，導致大盤欲振乏力，指數也跌破半年線支撐，週五指數開盤一度跌至16202點，改寫5月下旬以來低點。

孫傳恕指出，聯準會因為對美國經濟保持樂觀，保留了年底前仍可能升息的彈性，在發表偏鷹派的會後聲明後，導致美債殖利率攀至新高、美元走強，加上美國會難以就短期開支法案達成共識，美國政府本月底再面臨關門危機，使得美股出現大幅震盪，也影響台股的投資情緒，預料股市仍需時間消化此次偏鷹派的聲明。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，中秋節後緊接10月第四季開始，時間上接近法人觀察上市櫃各家企業季報表現，搭配9月營收公布，各家公司也都陸續釋出2024年營運展望，雖然美國利率維持高又長政策底定，造成美公債殖利率衝高影響科技股評價，但台股已反映Fed利率消息，預期台股10月以個股表現為主，整體市場行情仍有不少投資亮點可尋。

陳郁翔進一步指出，現階段台股跌破半年線後，投信法人也趁大盤回檔挖寶，主要著眼於2024年營運佳、基本面具轉機的投資題材股，以AI主流族群來看，從9月開始AI晶片和產能已陸續開出，法人對未來即將公布的9月營收、季報預期較偏向正面(即優於預期機率高)，選股重點以瞄準具實業績貢獻或評價相對低的AI族群為首選。

另外，半導體產業中，過去以積體電路為主，未來全球大廠正研發用光取代電，也就是用積體光路以進行資料傳輸，將帶動共封裝光學(Co-Packaged Optics,CPO)元件商機大增，也為台股相關CPO概念股增添上攻柴火，至於近期消費電子族群中，有關PC/NB/手機等市場，陸續傳出庫存調整完畢，市場需求逐漸回溫，也有機會成為法人關注重點題樣，至於IC設計股的IP矽智財股，與低基期的記憶體股，都是法人看好下波台股領漲的主攻部隊。

至於其他利基電子族群，陳郁翔還看好明年傳統伺服器需求回溫股、蘋果新品上市的iPhone15概念股，以及特斯拉及其他電動車相關的車用概念股等，都有機會在年底台股波段行情中脫穎而出，將成為下波台股上漲新攻勢，陳郁翔建議，從第四季起到2024年，台股將持續受惠AI主流股族群領航，投資人對2024年台股展望不須悲觀，空手投資人可趁中秋節前，趁指數盤整期間佈局台股主動基金，透過投資團隊，隨法人低接挖寶好股，掌握2024台股主流股向上潛力，創造投資超額報酬表現。