拿下台積美國與熊本廠大案 郭水義：台商在哪就去哪

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【央社記者江明晏台北24日電】中華電信國際布局開花結果，接連傳出在美國、日本拿下指標性台商建廠的「大案子」。董事長郭水義接受專訪時，低調不願證實，但強調台商海外擴展，中華電一直鼎力相助，也深刻體會國際布局是一步一腳印。

中華電信布局國際市場，近年屢傳捷報，消息人士指出，中華電繼去年幫助台積電打造在美國建廠所需的網路基礎建設，近期也拿下台積電在日本熊本建廠的合作案。

對此，中華電信董事長郭水義在接受中央社專訪時表示，「不評論客戶」，低調不願證實。

但郭水義透露，去年美國子公司滿20週年之際，他特地赴美自掏腰包買了知名酒莊的葡萄酒送給當地員工，就是為了慶祝他們拿下「大案子」，這豐碩成果背後，都仰賴中華電團隊辛苦努力付出。

事實上，中華電信在全球已有美、日、港、新、越、泰等，總計超過11個據點。郭水義指出，目前仍缺少歐洲版圖，中華電近期將成立歐洲團隊，「台商到哪，中華電就到哪」，而此舉不免讓外界聯想，是否也與台積電前進德國的計畫不謀而合。

中華電擦亮國際招牌 海外屢傳捷報

今年3月，中華電信與越南Viettel合資公司成立滿15週年，IDC業務已從當年不被看好，到現在蓬勃發展成當地市占第一。郭水義邀請當年籌設合資公司的推手、時任中華電信董事長的賀陳旦重回越南見證。

越南的成功經驗，也複製到泰國等東南亞市場，例如中華電持續與泰國國家電信（NT）等當地企業合攻智慧應用市場。此外，中華電信在美國ADR掛牌滿20年，今年7月，郭水義受邀赴紐交所敲鐘，駐美代表蕭美琴也一同見證祝賀；同月中華電也宣布與波蘭EXATEL電信簽署新興業務合作備忘錄及台波網路服務合約。

國際布局開花結果，讓郭水義感受深刻，中華電信在海外的據點和資源，是靠前人一步步的累積，未來他會把現有基礎深化，「讓它長成大樹、供後人乘涼」。

中華電打造網路韌性 加強離島微波助攻衛星

俄烏戰爭和台馬海纜雙斷等事件，都凸顯網路韌性的重要。郭水義表示，中華電在海纜、微波、衛星皆有建設，海纜就像高速公路，傳輸量以TB為單位，微波如同一般道路，還有GB等級的傳輸量，而衛星傳輸量則是MB，大部分作為「緊急替代道路」用途。

為打造更強韌的網路，郭水義指出，首先中華電會持續與國際業者合作投資海纜，加強聯外道路；其次，也會加強離島微波通訊，例如年底前，台馬微波會擴充到10G，也就是平時所需容量，以增強網路韌性。

此外，英國衛星服務供應商OneWeb可望年底覆蓋全台，成為台灣強化網路韌性的隊友。郭水義表示，目前政府正在進行低軌衛星概念性驗證（PoC）計畫，中華電很有機會參與，而台灣電信業者中，也只有中華電有地面接收站和衛星運營經驗，可全力支援，「以國家戰略安全的角度，中華電絕對全力配合」。

至於在高軌衛星部分，中華電已與新加坡電信簽約共同發射ST-X衛星，以接續ST-2衛星，中華電預計投資金額新台幣69.6億元，最快2026年發射並加入營運。

因應NCC裁定「台台併」案缴回的超標頻率，郭水義認為可與800MHz頻段整合規劃，推動寬頻PPDR通訊系統的建置，提升公共安全守護能量與應變韌性。

電信業重回三雄鼎立 郭水義：中華電優勢手指數不完

國內電信業完成整併後，將重塑產業版圖，屹立20年的「三大兩小」生態將重回三雄時代，由於用戶規模一下子拉近，業界擔憂中華電龍頭地位受威脅，但郭水義氣定神閒表示，「中華電樂觀其成，且向來堅定地走自我價值所創造的路線」。

記者問到，未來中華電有哪些領域，可以讓對手看不見車尾燈。郭水義半開玩笑地說，「兩隻手指頭可能都數不完」，中華電的人才、網路、研發、客戶、現金流等都是優勢，而「頻譜資源」更是令他自豪。

對電信業來說，頻譜就像土地資產，除了比數量，也比是否位處精華地段，以及幅員是否相連且遼闊。中華電信2020年大手筆以483.73億元，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬，且是最有利的「魚肚」位置，奠定未來20年行動寬頻業務的重要資源。

郭水義強調，中華電頻譜高低頻組合是業界最優，有了先天優勢，加上後天加量、加速建設，基地台目前已將近2萬座，遠遠超過對手，若以道路來比喻5G頻寬，「中華電一開始就開到9線道，而人家還在兩個網路（正要合併）」，換言之，不需冗長的整併程序，「中華電現在就ready」。

另外，面對市場質疑台灣5G滲透率比預期落後，郭水義並不贊同；他表示，現在台灣的全球滲透率大概在第7名左右，前面的韓國、中國、美國、日本等，取得5G執照的時間都比台灣早，如果考量這些因素，「台灣5G滲透率其實相當不錯」。

郭水義表示，中華電信目前5G滲透率已超越30%，且國內3家業者水準彼此接近，他看好未來會逐步成長、推進5G普及，迎接國內電信產業整併後新的篇章。