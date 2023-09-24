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台積電美國廠開工日 亞利桑那州長稱不會延

  • 中國時報
美國亞利桑那州州長郝愷悌(Katie Hobbs)日前拜會總統蔡英文。圖／總統府提供
美國亞利桑那州州長郝愷悌(Katie Hobbs)日前拜會總統蔡英文。圖／總統府提供

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【中國時報 張國威】台積電7月曾宣布因缺乏技術工人問題，原定於2024年開工量產的亞利桑那州廠，將推遲到2025年。但美媒報導，亞利桑那州長郝愷悌（Katie Hobbs）近日訪問台灣時對官員們說：「該專案返回原計畫，不應再有任何推遲。」

美國之音23日報導，郝愷悌在訪問台灣期間會晤有關官員時表示，該專案返回原計畫，不應再有任何推遲。她預計台積電在鳳凰城設立的晶片廠的開工時間不會再進一步推遲了。

據報導，郝愷悌說，亞利桑那自豪地歡迎台積電把在美國的製造業設在本州。亞利桑那和台灣共享強勁的夥伴關係，根植於先進技術和共同理念。這個紐帶透過相互支持而打造了幾十年，包括文化、經濟、學術甚至是國防合作。台灣與美國透過這項合作案，不僅帶動了在地產業發展，也能共同打造更安全、更具韌性的供應鏈；總統蔡英文則說，這座新廠是持續合作的核心。

亞利桑那建築行業協會發言人德芙琳（Brandi Devlin）說，在台積電工廠所在地，有近1.2萬亞利桑那工人。亞利桑那建築行業協會的附屬工會，包括管道安裝工、水管工、電工、板金工、鐵工，都能滿足工作場地的要求。遇到挑戰，是因為台積電使用在其他任何廠都不使用的專有技術。

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