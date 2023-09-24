近2月高雄房市現回溫 這總價帶最主流

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【中時新聞網 綜合報導】信義房屋高雄在地房仲專家觀察，近期科技廠設廠議題對房市的影響有退燒趨勢，反而是先前觀望未出來看屋、購屋的剛需族群較為積極，粗估比起6、7月份，大約多了1成的買方，其中，又以對景氣循環比較熟悉的換屋族居多，市場主流仍是800至1,400萬標準品。

信義房屋高三區協理周清源表示，高雄房價近年漲幅快又大，又有升息、各項房市管制加嚴等訊息，讓購屋族趨於觀望，房市「量縮價穩」已持續一陣子。不過，8、9月份有漸漸回溫趨勢，和前兩個月相較，自住買方大約多了1成左右，看屋、購屋意願都有增加，反而是科技廠設廠議題已討論許久，近期話題不再那麼熱絡，置產客也減少許多。

綜觀來說，目前高雄市場上仍以符合自住需求、800至1,400萬標準品最為主流；若選擇買在高雄市區，大約可買屋齡10至30年的物件，蛋白或蛋殼區則能找到屋齡再新一些的物件。

信義房屋博愛明華店專案經理王韋捷進一步說明，首購族因初次接觸房地產，對於景氣觀望態度難免比較濃厚，有買賣經驗的換屋族，若確實有小換大、舊換新等需求，看屋、洽談、簽約則會相對積極。

另一方面，若屋主此時願意給予讓利空間，就有成交機會。王韋捷觀察，目前成交價格大約會落在同社區實價登錄相同水位，均價比實登高1至2萬以內，較有成交機會，相對的，除非物件比較特殊，例如裝潢新穎、面向特別好等，若屋主期待價格高於實登2至3萬以上，成交則較為困難，因此，對於有剛需的買方來說，此時也不失為進場看屋的好時機。