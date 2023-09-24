藝術殿堂獨具特色 巫登益當代藝術園區締造國際驚艷

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台灣藝術界揚帆全新的航程，巫登益當代藝術園區暨巫登益美術館新北館於日前盛大開幕，開幕儀式吸引無數藝術愛好者及媒體代表的矚目，這是一座實現藝術之夢的重要里程碑。

園區和美術館的宏大輪廓，仿佛一扇蘊藏奧秘的大門，將國際級藝術家的作品收藏並向公眾展示，同時提供了一片藝術的繽紛花園，讓藝術的意蘊閃耀生活的每一角落。

此次展出當代彩墨藝術大師巫登益「山水真理」特展與園區同步揭開帷幕，呈現近百幅「當代意象彩墨」創作。這些作品充分呈現巫登益在當代彩墨藝術領域的非凡造詣，極具說服力地表達其對於藝術的深刻解讀。展覽即日起至12月25日，使更多人有機會沉浸於這位出生在台灣南投彩墨大師的視覺盛宴。

在開幕致辭中巫登益說，對於能夠在這座百年歷史建築中建立當代藝術殿堂以及展出他的最新佳作感到欣慰。探索彩墨藝術進一甲子的時光，終將畢生造詣凝結成有形和無形的美術館，更令人振奮的是，他透露將於2024年受邀巡展歐洲，其中法國和義大利將成為他展現當代彩墨藝術的重要站點，創立120年的法國巴黎秋季沙龍展和作為威尼斯雙年展平行展覽的歐洲文化中心年度大展「個人結構」已正式發出邀請，巡展為更多外國人帶來近距離欣賞他作品的機會。

巫登益當代藝術園區和巫登益美術館新北館結合當代藝術展覽、藝術教育與文旅文創於一身，是一座綜合性、多元藝術空間，成爲新北市重要的藝術名片。巫登益當代藝術園區位處新北市淡水文化旅遊資源豐富的歷史古蹟聚落，成為新北市淡水區唯一擁有室內外一體的大型當代藝術空間，擁有全台鮮見的完整的百年石壁迴廊，為民眾和遊客提供一處欣賞藝術的聖地。

園區修復了自 1875 年建成的西洋風格歷史建築為美術館主體，連同建於清光緒年間的閩式燕尾瓦房和建於日治時期的閣樓與聯排瓦房共同組成豐富多元的藝術綜合體，設有多個展廳及藝術工作室，藝術商店、多功能廳以及多個可供靈活使用的獨立空間，可承辦多樣藝術文化與商務活動。同時發揮美術館的公共美學教育職能，為藝術家和學生提供一個鼓勵創作和學習的環境，提供專業美術美學課程，讓更多人能夠融入其中，深切體驗藝術的魅力。

巫登益最後表示，期待他和主創團隊不斷精益求精，進一步推動台灣當代藝術的蓬勃發展與帶動更多的國際交流。也深信，這片傳承了馬偕精神的歷史建築在巫登益先生與收藏家們的共同呵護之下，必將成為雙北地區的藝術聖地，為台灣的藝術事業注入勃勃生機與活力。